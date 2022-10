FIA και Red Bull έφτασαν σε συμβιβασμό αλλά ο θάνατος του Μάτεσιτζ φέρνει καθυστερήσεις

Όπως όλα δείχνουν η Red Bull Racing αποδέχθηκε την παράβαση του ορίου δαπανών και την ποινή που θα της επιβάλλει η Παγκόσμια Ομοσπονδία αλλά αυτό θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Το σίριαλ των τελευταίων εβδομάδων σχετικά με την παράβαση του budget cap του 2021, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στο περιθώριο του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μετά από συνάντηση του επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, με τον Πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, υπήρξε αποδοχή από πλευράς των «ταύρων».

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού είχε προτείνει Συμφωνία Αποδοχής Παράβασης, με το στρατόπεδο της αυστριακής ομάδας να αντιδράει αφού εξακολουθούσε να μην αποδέχεται τη διαφορετική αξιολόγηση δαπανών από την πλευρά της FIA και κατά συνέπεια την ποινή που αυτή θα επέφερε.

Θυμίζουμε πως ενώ βάσει των δικών της υπολογισμών η Red Bull Racing ήταν 4 εκατομμύρια δολάρια κάτω του ορίου των 145, υπήρξαν 4 βασικοί τομείς που την έφεραν 1.8 εκατομμύρια πάνω από αυτό.





Όσο για τις ενδεχόμενες ποινές, το αρχικό πλαίσιο για μικρού μεγέθους (minor) παραβάσεις, δηλαδή στα 7.25 εκατομμύρια, ήτοι το 5% του προβλεπόμενου budget της περυσινής χρονιάς, ήταν:

-Επίπληξη

-Αφαίρεση βαθμών από το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της σεζόν που έγινε η παράβαση (σ.σ. 2021)

-Αφαίρεση βαθμών από το Πρωτάθλημα Οδηγών της σεζόν που έγινε η παράβαση (σ.σ. 2021)

-Αποκλεισμός από ένα ή περισσότερα στάδια ενός αγωνιστικού 3ημέρου (όχι από τον αγώνα)

-Περιορισμοί σε αεροδυναμικές ή άλλου είδους δοκιμές

-Μείωση του ορίου δαπανών από την επόμενη σεζόν





Από τα παραπάνω, μιας και η υπέρβαση είναι πολύ χαμηλή και σε… γκρίζες ζώνες, φημολογείται πως η ποινή περιλαμβάνει σημαντικούς περιορισμούς στο χρόνο δουλειάς στην αεροδυναμική σήραγγα και το CFD το 2023, καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Ενώ αρχικά η πλευρά της Red Bull φερόταν διατεθειμένη να τραβήξει το σκοινί, τώρα όλα δείχνουν πως θα αποδεχθεί την ποινή για να κλείσει το θέμα.

Αυτό θα συνέβαινε στο Τέξας, μάλιστα η Red Bull Racing είχε προαναγγείλει συνέντευξη Τύπου που ακυρώθηκε. Όπως έγινε σαφές στην πορεία, η αυστριακή ομάδα είχε δεχθεί ένα σοβαρό «πλήγμα», με το θάνατο του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της Red Bull, Ντίτριχ Μάτεσιτζ.

