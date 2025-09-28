Με τη μάχη του τίτλου να εντείνεται κάθε βαθμός από εδώ και στο εξής είναι κρίσιμος για την έκβαση του πρωταθλήματος, με τους τρεις διεκδικητές να έχουν ορισμένα κακά αποτελέσματα που τους κόστισαν.

Μετά από 17 αγώνες του 2025, η μάχη για τον φετινό τίτλο έχει συμπυκνωθεί σε τρεις οδηγούς: ο Όσκαρ Πιάστρι με 324 βαθμούς, ο Λάντο Νόρις με 299 βαθμούς και ο Μαξ Φερστάπεν με 255 βαθμούς.

Μόλις 69 βαθμοί χωρίζουν τον πρώτο από τον τρίτο, μια απόσταση που μπορεί να καλυφθεί τόσο από ατυχήματα όσο και από σερί καλών ή κακών αποτελεσμάτων.

Max is on a MISSION! 👀💨



However, Oscar Piastri is out front in the Drivers' Standings, retaining his strong lead! 📈#F1 pic.twitter.com/hRzL190peq — Formula 1 (@F1) September 25, 2025

Το Μπακού άλλαξε σημαντικά το πρωτάθλημα

Στο GP του Αζερμπαϊτζάν ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μια επιβλητική νίκη, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι είχε καταστροφικό τριήμερο: Το Σάββατο είχε έξοδο στις κατατακτήριες δοκιμές και, μετά από κακή εκκίνηση, έπεσε και εγκατέλειψε στον πρώτο γύρο μετά από δικό του λάθος, γεγονός που μείωσε το προβάδισμά του και άνοιξε ξανά τη μάχη.

Η νίκη του Φερστάπεν στο Μπακού έφερε τη διαφορά του από τον Αυστραλό της McLaren στους 69 βαθμούς και αναζωπύρωσε τη μάχη του τίτλου. Επιπλέον, η McLaren θα πρέπει να περιμένει ακόμα (τουλάχιστον) για την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

From Australia to Azerbaijan... 💨



It's Oscar out front on the laps led chart this season so far, with Max passing Lando for P2 📈#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/L5NZttR2CL September 24, 2025

Οι χαμένοι βαθμοί των διεκδικητών του τίτλου

Παρακάτω ακολουθεί μία σύνοψη της σεζόν για τα λάθη που έχουν κοστίσει βαθμούς τους τρεις διεκδικητές του πρωταθλήματος. Έχουν συνυπολογιστεί λάθη στην εκκίνηση, στρατηγικές αποφάσεις ή ποινές έχουν υπολογιστεί και δίνουν την εικόνα των χαμένων βαθμών του κάθε διεκδικητή.

Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) — Βαθμοί: 324 — Χαμένοι: 48

Σημαντικές απώλειες: έξοδος στη Μελβούρνη σε μικτές συνθήκες (πτώση από 2ος 9ος), team orders στην Ιαπωνία όπου η McLaren δεν του επέτρεψε να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του, 10 δλ ποινή στο Σίλβερστον, εντολή στη Μόντσα να αφήσει τον Νόρις στη 2η θέση μετά από αργό pit-stop του Βρετανού. Φυσικά στην εξίσωση είναι και το μεγάλο λάθος στο Μπακού που του κόστισε την συνέχεια του αγώνα. Συνολικά ο Πιάστρι έχει χάσει περίπου 48 βαθμούς.

Drama on the first lap! 😵



Here's Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Λάντο Νόρις (McLaren) — Βαθμοί: 299 — Χαμένοι: 60

Οι μεγαλύτερες απώλειες του Νόρις προέρχονται από αρκετές κακές εκκινήσεις (σ.σ. Κίνα, Μαϊάμι, Βέλγιο κ.α.), ποινές και μια εγκατάλειψη στον Καναδά μετά από επαφή με τον Πιάστρι, αλλά και τεχνικά προβλήματα όπως στο Ζάντβορτ που του κόστισε 18 κρίσιμους βαθμούς. Συνολικά, οι απώλειες του Βρετανού φτάνουν περίπου στους 60 βαθμούς.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) — Βαθμοί: 255 — Χαμένοι: 27

Ο Φερστάπεν έχει μικρότερες απώλειες από τους άλλους δύο, αλλά οι απώλειες του οφείλονται κυρίως σε ποινές και συμβάντα: Στη Σαουδική Αραβία πήρε ποινή 5 δλ για αντικανονικό προσπέρασμα στον εναρκτήριο γύρο, ενώ στον Αγώνα Σπριντ του Μαϊάμι δέχθηκε ποινή 10 δλ μετά από λάθος της Red Bull στο pit-stop του που είχε ως αποτέλεσμα σύγκρουση με τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes. Στην Ισπανία δέχθηκε και πάλι ποινή 10 δλ για επαφή με τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ στην Αυστρία το συμβάν με τον Αντονέλι τον έβγαλε εκτός αγώνα. Συνολικά ο Ολλανδός έχει υποστεί απώλειες της τάξης των 27 βαθμών.

Τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια της μάχης

Οι οδηγοί της McLaren Racing έχοντας συχνά τις καλύτερες θέσεις στην κατάταξη, σε περίπτωση που συμβεί κάτι χάνουν περισσότερους βαθμούς από τον Φερστάπεν, ο οποίος συνήθως βρίσκεται μεταξύ της 3ης και της 5ης θέσης.

Το σίγουρο είναι πως το πρωτάθλημα δεν έχει κριθεί και οι 69 βαθμοί που χωρίζουν τον 1ο από τον 3ο στη βαθμολογία μπορούν εύκολα να εξανεμιστούν μέχρι το Άμπου Ντάμπι στις 7 Δεκεμβρίου.

