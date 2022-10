Την απάντησή του σε όσους κατηγορούν τη Red Bull Racing πως παραβίασε το budget cap της F1 το 2021, έδωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν.

Το θέμα των ημερών στον μαγικό κόσμο της Formula 1, δεν είναι άλλο από την παραβίαση του Budget Cap από τη Red Bull Racing. Η FIA απέστειλε Συμφωνία Αποδοχής Παράβασης προς την αυστριακή ομάδα και περιμένουμε να δούμε την επόμενη κίνησή της.

Όπως είναι λογικό, ομάδες και οδηγοί ρωτήθηκαν σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένας εξ’ αυτών ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος αναδείχθηκε στον περασμένο αγώνα στην Ιαπωνία παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη φορά.

«Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, αλλά ως ομάδα, γνωρίζουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω πως ήμασταν ξεκάθαροι με το τι πιστεύουμε ότι είναι σωστό και γι’ αυτό συνεχίζεται η διαδικασία. Δεν είναι κομμάτι της δικής μου δουλειάς, είναι ανάμεσα στην ομάδα και την FIA», ανέφερε ο 25χρονος στο Sky Sports.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την κριτική των υπόλοιπων ομάδων και οδηγών σχετικά με την παραβίαση του budget cap, o Ολλανδός απάντησε: «Πιστεύω πως αυτό γίνεται γιατί τα πηγαίνουμε περίφημα. Προσπάθησαν να μας κάνουν πιο αργούς με οποιοδήποτε τρόπο ήταν εφικτό. Αλλά στην τελική έτσι λειτουργεί η Formula 1. Όλοι είναι λίγο υποκριτές και είμαι εντάξει με αυτό. Πρέπει απλά να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας».

Πριν από λίγες ημέρες διέρρευσε επίσημη επιστολή της McLaren προς την FIA και τη Formula 1, με τον CEO της, Ζακ Μπράουν, να ζητά βαριές τιμωρίες για τους παραβάτες του ορίου κόστους.

