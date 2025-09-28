Η ιταλική ομάδα της Formula 1 αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο πρόβλημα με το μονοθέσιο του Μονεγάσκου στον αγώνα του Μπακού.

Η Ferrari θα διερευνήσει το πρόβλημα στη μονάδα ισχύος που επηρέασε την απόδοση του Σαρλ Λεκλέρ στο GP Αζερμπαϊτζάν, όπου ο Μονεγάσκος περιορίστηκε στην 9η θέση, πίσω από τον teammate του Λιούις Χάμιλτον. Αυτό ήταν ένα ακόμη απογοητευτικό αποτέλεσμα για τη Scuderia στο 2025.

Μετά τον αγώνα έγινε γνωστό ότι ο Λεκλέρ αντιμετώπισε ζήτημα με τον κινητήρα στους πρώτους γύρους, κάτι που τον εμπόδισε σημαντικά. Ο Μονεγάσκος είχε εκκινήσει από τη 10η θέση έπειτα από ατύχημα που είχε μετά από λάθος του στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Η εξήγηση του Βασέρ

Μιλώντας για τον αγώνα της Ferrari στο Μπακού, ο Βασέρ αποκάλυψε πως ο Λεκλέρ υπέφερε από κάποιου είδους πρόβλημα στους πρώτους γύρους.

«Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την 8η και 9η θέση. Ξεκινήσαμε πίσω από τον Νόρις και τερματίσαμε πίσω του, αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της πίστας. Είχαμε ένα πρόβλημα με τον κινητήρα του Σαρλ, το οποίο θα διερευνήσουμε. Ακόμη κι αν ήταν οριακό, ήταν αρκετό για να μην μπορεί να προσπεράσει στην ευθεία, γι’ αυτό και μείναμε κολλημένοι πίσω από τον Λόσον», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο… χαμένο χαρτί ήταν οι κατατακτήριες: «Ο ρυθμός υπήρχε, αλλά δεν τον αξιοποιήσαμε. Η απόδοση είναι το ένα σκέλος, η εκτέλεση το άλλο. Κάναμε βήμα μπροστά μετά το Σπα, αλλά το να εκκινήσουμε από την 10η και 12η θέση δεν ήταν αυτό που περιμέναμε».

Σε ερώτηση για τη φύση της βλάβης, ο Γάλλος απέφυγε λεπτομέρειες: «Ο Σαρλ είχε το ζήτημα στον κινητήρα. Δεν ήταν κάτι που συνέβη συνεχώς, αλλά ήταν αρκετό ώστε να μείνει πίσω από κάποιον χωρίς να μπορεί να τον περάσει. Χάνεις δύο δέκατα και την απόσταση από το προπορευόμενο μονοθέσιο, και για τον Σαρλ αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα».

Το πρόβλημα από τα «μάτια» του Λεκλέρ

Μετά τον αγώνα, ο 27χρονος οδηγός αποκάλυψε ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε διακεκομμένα και διήρκεσε περίπου δέκα γύρους:

«Δυστυχώς, είχα ένα αρκετά σοβαρό θέμα με τη μονάδα ισχύος για περίπου 10 γύρους στο πρώτο stint. Δεν ξέρουμε ακόμη τον λόγο, εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν ξαφνικά. Προς το τέλος ήμουν εντάξει, αλλά στο σημείο που υπήρχε η δυνατότητα να προσπεράσω, ήμουν κολλημένος στο DRS, πολύ αργός στην ευθεία, και δεν μπορούσα να κάνω πολλά».



