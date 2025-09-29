Ο Μονεγάσκος δεν βρίσκεται στη διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος, όμως πιστεύει πως θα εξελιχθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο.

Μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 πήρε μία νέα τροπή. Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε στους δρόμους του Μπακού και σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους 69 βαθμούς.

Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε νέα δεδομένα στη φετινή μάχη τίτλου, με τον Ολλανδό να μπαίνει και πάλι στο «παιχνίδι».

From Australia to Azerbaijan... 💨



It's Oscar out front on the laps led chart this season so far, with Max passing Lando for P2 📈#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/L5NZttR2CL — Formula 1 (@F1) September 24, 2025

Ένα ξεκάθαρο φαβορί

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ρωτήθηκε σχετικά με τη μάχη στο πρωτάθλημα μετά τον αγώνα στο Μπακού. Ο Μονεγάσκος εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις πιθανότητες που έχει ο Φερστάπεν για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα.

«Ο Μαξ είναι φανταστικός, αλλά ο τίτλος θα μείνει στη McLaren. Νομίζω ότι ο Μαξ κάνει φανταστική δουλειά αυτή τη στιγμή. Του βγάζω το καπέλο. Όμως θα εκπλαγώ πραγματικά αν κερδίσει το πρωτάθλημα. Είμαι σίγουρος ότι φέτος θα το πάρει είτε ο Όσκαρ είτε ο Λάντο», είπε ο οδηγός της Ferrari στο Formulae1.

McLaren vs Red Bull: ποιος έχει το πλεονέκτημα;

Η McLaren υστέρησε σε Μόντσα και Μπακού, δύο πίστες που απαιτούν χαμηλά επίπεδα κάθετης δύναμης και φθείρουν λίγο τα ελαστικά. Η ομάδα, ωστόσο, έχει λάμψει φέτος σε πίστες με επίπεδα μεσαίας ή υψηλής κάθετη δύναμη, όπου η διαχείριση ελαστικών είναι πιο απαιτητική λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Η Red Bull βελτιώθηκε σημαντικά χάρη σε νέα αναβάθμιση στο πάτωμα του μονοθεσίου που υιοθετήθηκε στη Μόντσα, όμως το αν θα μπορέσει να κοντράρει τη McLaren σε όλο το υπόλοιπο καλεντάρι παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Ο επόμενος αγώνας, στη Σιγκαπούρη, θεωρείται καθοριστικός για να διαπιστωθεί αν ο Φερστάπεν μπορεί να συνεχίσει την αντεπίθεσή του.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της