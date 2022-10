Στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είδαμε το αυτοκίνητο ασφαλείας να ψάχνει… τα όρια!

Κατά τη διάρκεια των Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1, το αυτοκίνητο ασφαλείας είναι εκεί για να οριοθετήσει το ρυθμό όταν υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις εντός πίστας.

Παρότι δίπλα στα αριστουργήματα της μηχανολογίας και της αεροδυναμικής που έχουν δημιουργήσει οι δέκα ομάδες που συμμετέχουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μοιάζει να πηγαίνει… αργά, η πραγματικότητα είναι πως κινείται πάντα στο όριο.

Υπεύθυνος για να το κάνει αυτό, είναι ο πολύπειρος Μπερντ Μεϊλάντερ, που από το 2000 είναι ο άνθρωπος που όταν τα πράγματα πάνε στραβά εντός πίστας, σπεύδει για να αποτελέσει μηχανοδηγό σε ένα ζηλευτό τρενάκι.





Πρέπει να κινείται πραγματικά στο όριο αφού καλείται να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερος αλλά ταυτόχρονα, δεν έχει την πολυτέλεια λάθους. Δεν είναι τυχαίο πως πηγαίνοντας σε κάθε πίστα, τόσο το αυτοκίνητο ασφαλείας όσο και το ιατρικό αυτοκίνητο, κάνουν δεκάδες γύρους ώστε οι οδηγοί τους να είναι στο 100% για τη στιγμή που μπορεί να τους χρειαστούν.

Βάσει των παραπάνω, οι εντυπωσιακές εικόνες που ακολουθούν, βγάζουν για τα καλά νόημα. Με τον Μεϊλάντερ να «χορεύει» με την Aston Martin Vantage, που βγάζει 542 άλογα από τον 4λιτρο V8 που κρύβει στα σωθικά της. Απολαύστε τη!

The @astonmartin Safety Car did not have to go this hard on a Thursday. And yet... 🥵#USGP #F1 pic.twitter.com/R4IlWrmTOZ