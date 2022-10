Η επιτυχία του Ολλανδού που χάρισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Red Bull Racing ήταν αφιερωμένη στον Ντίτριχ Μάτεσιτζ που «έφυγε» από τη ζωή.

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν ένας αγώνας έντονων συναισθημάτων, με μάχες, ατυχήματα και ανατροπές. Όμως παρά τα πάνω-κάτω, στο τέλος πανηγύρισε ο συνδυασμός Μαξ Φερστάπεν-Red Bull Racing.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής είδε τον αγώνα να γλιστρά προσωρινά από τα χέρια του, ύστερα από ένα καταστροφικό pit stop, ωστόσο με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να δε πρώτος την καρό σημαία.

This one was for you, Didi ☝️ #GivesYouWings pic.twitter.com/kYpXDyG0pm