Σαν Σήμερα: Ο Μπαρικέλο κέρδισε μετά από «γκάφα» του Σουμάχερ (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Πριν από 23 ολόκληρα χρόνια, οι οδηγοί της Scuderia Ferrari τα έκαναν «θάλασσα» στο φινάλε του αγώνα στην Ινδιανάπολη και δέχθηκαν αποδοκιμασίες από το κοινό. Επιπλέον στη Formula 1 θα μάθουμε τι έγινε στον πρώτο αγώνα στη Βαρκελώνη και σε ένα ανατρεπτικό Grand Prix Ρωσίας. Στο MotoGP ταξιδεύουμε για μία ακόμη φορά στην Αραγονία, ενώ θα θυμηθούμε τι έγινε στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1968.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/9, στoν κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1968, η Ford πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο αντί του Ιουνίου όπως παραδοσιακά συνηθίζεται, εξαιτίας των κοινωνικοπολιτικών αναταραχών που έπληξαν τη Γαλλία το καλοκαίρι του 1968. Στο περιβόητο event το GT40 της ομάδας JWA πέρασε πρώτο την γραμμή του τερματισμού μετά από 331 γύρους, δια χειρός Πέδρο Ροντρίγκεζ και Λουσιέν Μπιανκί (θείος του αείμνηστου Ζιλ). Το δίδυμο επικράτησε για πέντε γύρους της Porsche 907 LH που οδήγησαν οι Ρίκο Στάινεμαν και Ντίτερ Σπόερι.

Σαν σήμερα το 1991, ο Νάιτζελ Μάνσελ κέρδισε το Ισπανικό Grand Prix, στην καινούρια πίστα της Βαρκελώνης. Η εκκίνηση έλαβε χώρα υπό μεικτές καιρικές συνθήκες με τον Μάνσελ να πέφτει τέταρτος. Με την πίστα να στεγνώνει διαρκώς και τους οδηγούς να μπαίνουν στα pits για αλλαγή σε σλικ ελαστικά, ο Βρετανός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των υπολοίπων και αναρριχήθηκε στην πρωτοπορία. Μάλιστα, έδωσε συγκλονιστικές μάχες με τους Άιρτον Σένα και Γκέρχαρντ Μπέργκερ ώστε να φτάσει στη νίκη.

Σαν σήμερα το 2002, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο επικράτησε του Μίκαελ Σουμάχερ στο Grand Prix ΗΠΑ κερδίζοντας για μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι δύο οδηγοί της Ferrari κυριάρχησαν απόλυτα στον αγώνα και, βγαίνοντας από την τελευταία στροφή, επιχείρησαν αποτυχημένα να «σκηνοθετήσουν» ένα απόλυτα ίσο photo-finish. Ο Σουμάχερ ωστόσο έκοψε λίγο παραπάνω το ρυθμό του και έδωσε άθελά του τη νίκη στον Μπαρικέλο. Υπήρξε μια θεωρία που έθετε τον Γερμανό να δίνει εσκεμμένα τη νίκη στον Βραζιλιάνο, ως ένδειξη απολογίας για τον αμφιλεγόμενο τερματισμό στο Grand Prix Αυστρίας της ίδιας χρονιάς. Η θεωρία απορρίφθηκε από τη Ferrari, με τις δηλώσεις των οδηγών ωστόσο να την ενισχύουν περισσότερο.

Σαν σήμερα 2013, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε το Grand Prix Αραγονίας και έφτασε πολύ κοντά στο πρωτάθλημα του MotoGP, αποκτώντας διαφορά της τάξης των 39 βαθμών. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Λορένθο της Yamaha και τρίτος ο teammate του, Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2019, Οι Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας εκμεταλλεύτηκαν τη σωστή στρατηγική της Mercedes για να κερδίσουν το Grand Prix Ρωσίας με το 1-2, έχοντας κατώτερο μονοθέσιο από τη Scuderia Ferrari. O Σαρλ Λεκλέρ είχε την pole position, ωστόσο η εγκατάλειψη του Σεμπάστιαν Φέτελ στο δεύτερo μονοθέσιο της Scuderia Ferrari προκάλεσε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι Χάμιλτον και Μπότας μπήκαν εκείνη τη στιγμή για αλλαγή ελαστικών και βγήκαν μπροστά από τον Μονεγάσκο.

Φωτογραφίες: crystalracing/X