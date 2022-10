Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της F1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Όστιν; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος-ένατος αγώνας της Formula 1 για το 2022 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό Grand Prix. Οι κατατακτήριες δοκιμές μάς έδωσαν πρώτη εικόνα και σχημάτισαν ένα ασυνήθιστο grid. Οι 56 γύροι του Grand Prix ΗΠΑ αναμένονται συναρπαστικοί και απρόβλεπτοι. To Circuit of the Americas (COTA) των ΗΠΑ είναι μία διαδρομή που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα και παράλληλα βάζει μια τεράστια πρόκληση για τους οδηγούς.

Η νίκη στο Grand Prix ΗΠΑ φαίνεται πως θα κριθεί ανάμεσα σε στις Red Bull Racing, Scuderia Ferrari και Mercedes-AMG. O Κάρλος Σάινθ έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη μετά την pole position που πήρε στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως δίπλα του στην πρώτη σειρά θα έχει τον πάντα εξαιρετικό, Μαξ Φερστάπεν. Οι ποινές, που επηρεάσαν 5 οδηγούς, άλλαξαν τη σειρά εκκίνησης, με τον Σαρλ Λεκλέρ, που ήταν χθες 2ος, να εκκινεί εκτός 10άδας.

Ο Σάινθείναι ο μόνος οδηγός από αυτούς που πέρασαν στο Q3 που έχει ένα σετ φρέσκιας μαλακής γόμας διαθέσιμο για τον αγώνα, σε αντίθεση με τους οδηγούς της Red Bull Racing και τον teammate του, που δεν έχουν κανένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας στη διάθεσή τους.

