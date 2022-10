Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν γρήγορος και ψύχραιμος στο Q3, κατακτώντας την τρίτη pole position στη Formula 1.

Την τρίτη pole position στη φετινή σεζόν αλλά και στην καριέρα του στη Formula 1, κατέκτησε στον Όστιν των ΗΠΑ ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari επικράτησε του Σαρλ Λεκλέρ και του Μαξ Φερστάπεν στη μάχη του Q3. Η περίοδος των κατατακτήριων δοκιμών επισκιάστηκε από την είδηση του θανάτου του Ντρίτριχ Μάτεσιτς, ιδρυτή και ιδιοκτήτη της Red Bull.

Q1

Με τα νέα του θανάτου του Ντρίτριχ Μάτεσιτς να έχουν γίνει μόλις γνωστά, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα για την πρώτη περίοδο. Στις πρώτες προσπάθειες, καλύτερο χρόνο έκανε ο Σάινθ, με 1:35.297. Ήταν αρκετά ταχύτερος τόσο από τον Λεκλέρ (5 δέκατα) όσο και από τους Φερστάπεν και Χάμιλτον που ακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή.

Στην ουρά αυτοί που κινδύνευαν με αποκλεισμό από το Q2 ήταν οι Τσουνόντα, Άλμπον, Ρικάρντο, Μάγκνουσεν και Ζου. Παρά το γεγονός ότι οι Χάμιλτον και Ράσελ ήταν στις θέσεις 4 και 6 αντίστοιχα, η Mercedes-AMG επέλεξε να τους ξαναβγάλει στην πίστα, ίσως για να δοκιμάσουν κάποια πράγματα ενόψει της συνέχειας. Τελικά αυτοί που δεν πέρασαν στη δεύτερη περίοδο ήταν οι Ρικιάρντο, Οκόν, Μάγκνουσεν, Σουμάχερ και Λατίφι.

Q2

Ο Φερστάπεν έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του με χρόνο 1:35.294, όμως ο Λεκλέρ απάντησε άμεσα με 1:35.246. Με 7 λεπτά να απομένουν, την πρώτη εξάδα συμπλήρωναν οι Σάινθ, Ράσελ, Πέρεζ και Χάμιλτον. Ο Αλόνσο ήταν 7ος, σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ο Γκασλί που δεν είχε ολοκληρώσει καν την πρώτη του απόπειρα στο Q2, δεν κατάφερε ούτε στη συνέχεια να σημειώσει χρόνο ικανό να τον βάλει στη δεκάδα. Ο Γάλλος εξέφρασε μάλιστα παράπονα για την απόδοση του μονοθεσίου του. Μαζί του αποκλείστηκε ο teammate του στην AlphaTauri, Γιούκι Τσουνόντα και οι Άλμπον, Φέτελ και Ζου. Ο Κινέζος οδηγός της Alfa Romeo έμεινε εκτός καθώς ακυρώθηκε ο χρόνος του λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας.

Q3

O Μαξ Φερστάπεν βγήκε νωρίς στην πίστα για να κάνει προσπάθεια στην τρίτη περίοδο. Η πρώτη του προσπάθεια χρονομετρήθηκε στο 1:35.044, όμως αμέσως μετά ο Λεκλέρ απάντησε με χρόνο 1:34.624. Δύο ακόμα οδηγοί, ο Κάρλος Σάινθ (1:34.783) και ο Λιούις Χάμιλτον (1:34.947) «έπεσαν» κάτω από το 1:35, ξεπερνώντας σε εκείνο το σημείο τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Πέρεζ και Ράσελ συμπλήρωναν την πρώτη εξάδα, πριν την τελευταία προσπάθεια των διεκδικητών της pole position. Στην τελευταία μάχη για την pole position, ο Λεκλέρ σημείωσε χρόνο 1:34.421, όμως ο Σάινθ ήταν ταχύτερος με 1:34.356. Καθώς ο Φερστάπεν δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του, η pole πήγε στον Ισπανό οδηγό της Scuderia Ferrari. Ήταν η 3η φετινή pole position για τον Σάινθ, μετά τη Βρετανία και το Βέλγιο.

Ακολούθησαν στην 4η θέση ο Πέρεζ, στην 5η ο Χάμιλτον και στην 6η ο Ράσελ. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Στρολ, Νόρις, Αλόνσο και Μπότας.

Ο αγώνας της Κυριακής στο Όστιν του Τέξας θα αρχίσει στις 10:00 μ.μ., ώρα Ελλάδας.