Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στον τέταρτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγη ώρα απέμεινε για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στο Σίλβερστον για το Grand Prix Μ. Βρετανίας. Οι κατατακτήριες σπριντ που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας χάρισαν ένα συναρπαστικό grid για τη μάχη που περιμένουμε με αγωνία.

Η διάρκεια του Αγώνα Σπριντ θα είναι 17 γύροι, με την πλειονότητα των ομάδων να κινείται στο άγνωστο όσον αφορά τη φθορά των ελαστικών. Η επικρατέστερη επιλογή γόμας ελαστικών αναμένεται να είναι η μεσαία.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Όλα ανοιχτά για τη νίκη στο Σίλβερστον

Από την 1η θέση θα ξεκινήσει το σπριντ ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση στο SQ3 και κατάφερε να πάρει τη sprint pole μέσα στο «σπίτι» του. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, o οποίος θέλει την πρώτη του νίκη σε σπριντ στην καριέρα του.

Το έργο τους δεν θα είναι εύκολο, καθώς στην 3η θέση θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος θέλει να επιστρέψει σε νίκες σε σπριντ. Ο Σαρλ Λεκλέρ ψάχνει κάτι καλύτερο από την 4η θέση και να παλέψει για πρώτη φορά μετά από καιρό με τον teammate του.

Ο Τζορτζ Ράσελ ηγείται της τρίτης σειράς της εκκίνησης και δίπλα του θα βρίσκεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις. Ο teammate του θα βρίσκεται πίσω του και δίπλα του θα είναι ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing. Την πέμπτη σειρά τα εκκίνησης συμπληρώνουν οι οδηγοί της Racing Bulls, Λίαμ Λόσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Ο Αγώνας Σπριντ στο Gazzetta

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένος για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.