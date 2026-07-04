Σαν Σήμερα: Η επική μάχη Σουμάχερ - Αλόνσο στη Γαλλία (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Γενέθλια και αγώνες για όλα τα γούστα περιλαμβάνονται στη σημερινή μας αναδρομή στον κόσμο της Formula 1 και όχι μόνο. Πρωταγωνιστικό ρόλο για μία ακόμη φορά έχει το GP Γαλλίας, με έναν εκ των αγώνων στο Μάνι-Κουρ να μας προσφέρει μία τρομερή εμφάνιση της Scuderia Ferrari και του Μίκαελ Σουμάχερ. Στον κόσμο του MotoGP θα κάνουμε μία στάση σε Βαρκελώνη και Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, γεννήθηκε ο Ρόλαντ Ρατζενμπέργκερ. Η ιστορία του αείμνηστου Αυστριακού οδηγού είναι ιδιαίτερη: οι γονείς του, τού ξεκαθάρισαν από νωρίς πως δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις που απαιτούσε η ενασχόλησή του με το motorsport, με αποτέλεσμα εκείνος να παρατήσει τις σπουδές του ώστε να εργαστεί υπό συνθήκες εκμετάλλευσης για να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να υποστηρίξει μόνος του την καριέρα του.

Ύστερα από μερικές σεζόν σε αγώνες μονοθεσίων όπου ουσιαστικά πλήρωνε για να συμμετέχει, οι εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Toyota. Η ιαπωνική φίρμα τού παρείχε βασική θέση οδηγού σε αγώνες Group C και F3000 στις αρχές των ‘90s, μέχρι που το 1994 βρέθηκε ένα κάθισμα για εκείνον στην F1, για την μικρή ομάδα της Simtek. O Ρατζενμπέργκερ πρόλαβε να προκριθεί μόνο σε έναν αγώνα τότε, διότι σκοτώθηκε με τραγικό τρόπο στις κατατακτήριες δοκιμές του «μαύρου» GP Σαν Μαρίνο. Μία μέρα μετά, έχασε τη ζωή του στην ίδια πίστα ο Άιρτον Σένα.

Σαν σήμερα το 1971, η πίστα του Πολ Ρικάρ φιλοξένησε για πρώτη φορά το GP Γαλλίας στα πλαίσια του πρωταθλήματος της F1. Ο Τζάκι Στιούαρτ κυριάρχησε στον αγώνα βασιζόμενος στην ανανεωμένη Tyrrell 003. Δεύτερος ήταν ο Φρανσουά Σεβέρ, ενώ ο τραυματίας, Έμερσον Φιτιπάλντι, τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα το 1973, γεννήθηκε ο Γιαν Μάγκνουσεν, πατέρας του πιο γνωστού στους νεότερους φίλους της F1, Κέβιν. Ο Γιαν διένυσε μια ονειρική χρονιά το 1994, κερδίζοντας 14 από τους 18 αγώνες της Βρετανικής F3 για να καταρρίψει μυθικά ρεκόρ που είχαν σημειωθεί παλιότερα από τον Άιρτον Σένα. Φυσιολογικά υπήρξε ενθουσιασμός σχετικά με το μέλλον του Δανού, ο οποίος τελικά εμφανίστηκε στην F1 το 1995 ώστε να αντικαταστήσει προσωρινά τον Μίκα Χάκινεν στο GP Ειρηνικού. Μετά από ένα πέρασμα στα αυτοκίνητα τουρισμού και το CART, ο Μάγκνουσεν μονιμοποιήθηκε στην ομάδα της Stewart το 1997 αλλά δεν μπόρεσε να αποδώσει τα αναμενόμενα και αποδεσμεύτηκε μετά το GP Καναδά του 1998, όπου βαθμολογήθηκε για μοναδική φορά. Επέστρεψε για λίγο στο CART και ύστερα «βρήκε το σπίτι του» στους αγώνες αντοχής, εκπροσωπώντας κυρίως την Panoz στο Λε Μαν και το ALMS μέχρι να εξελιχθεί σε άσσος της Corvette Racing σε όλες τις κατηγορίες GT παγκοσμίως.

Σαν σήμερα το 1976, ο Τζέιμς Χαντ έμεινε ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο ύστερα από την διπλή εγκατάλειψη της Ferrari και πήρε άνετα τη νίκη στο GP Γαλλίας του Πολ Ρικάρ. Δεύτερος ήταν ο Πατρίκ Ντεπαγιέ, ενώ ο Τζον Ουάτσον προσέφερε το πρώτο βάθρο της διάσημης Team Penske στην F1.

Σαν σήμερα το 1993, ο «Καθηγητής» Αλέν Προστ, κατέκτησε τη νίκη μέσα στην πατρίδα του για το GP Γαλλίας. Έτσι έγραψε ιστορία ως ο πρώτος οδηγός της F1 που ανέβηκε στο βάθρο 100 φορές. Ο άσσος της Williams είχε εκκινήσει δεύτερος πίσω από τον Ντέιμον Χιλ και τελικά τον ξεπέρασε ώστε να πάρει πρώτος την καρό σημαία με μικρή διαφορά. Οι δύο οδηγοί της παγκόσμιας πρωταθλήτριας πλαισιώθηκαν στο βάθρο από τον Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton.

Σαν σήμερα το 2004, η Ferrari εφάρμοσε μια ιδιοφυέστατη στρατηγική τεσσάρων pit-stop στον Μίκαελ Σουμάχερ, επιτρέποντάς του να ξεπεράσει τον ταχύτατο Φερνάντο Αλόνσο για να κατακτήσει τη νίκη στο GP Γαλλίας. Ο Ισπανός της Renault είχε εκκινήσει από την pole position και μέχρι το πρώτο μισό του αγώνα έμοιαζε ασταμάτητος. Η Ferrari ωστόσο αξιοποίησε το ιδιόμορφο μικρό pitlane του Μάνι-Κουρ και έβγαλε τον Γερμανό άσσο της σε καθαρή πίστα, βοηθώντας τον έτσι να κλέψει τη νίκη. Τρίτος τερμάτισε ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, ο οποίος προσπέρασε στον τελευταίο γύρο τον Γιάρνο Τρούλι.

Σαν σήμερα, επίσης το 2004, ολοκληρώθηκε ο έβδομος από τους 16 αγώνες της σεζόν του MotoGP, με πεδίο δράσης αυτήν τη φορά την πίστα του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο Μακότο Ταμάντα πήρε την παρθενική του νίκη μπροστά από τους Μαξ Μπιάτζι και Νίκι Χέιντεν.

Σαν σήμερα το 2010, ο Χόρχε Λορένθο έγινε ο πρώτος αναβάτης της Yamaha που κέρδισε τρεις συνεχόμενους αγώνες του MotoGP από την pole position, μετά τον Έντι Λόσον το 1986. Το στατιστικό αυτό σημειώθηκε χάρις στην εμφατική νίκη του Ισπανού στο GP Καταλονίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Ντάνι Πεντρόσα, ενώ ο Κέισι Στόνερ «έκλεισε» το βάθρο.

Σαν Σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αυστρίας για τη Formula 1. O Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε με άνεση τη νίκη εκκινώντας από την pole position, μπροστά από τον Βάλτερι Μπότας της Mercedes. O Λάντο Νόρις έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση για να τερματίσει 3ος με τη McLaren, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός είχε αποκομίσει ζημιά στο μονοθέσιό του, κάτι που τον περιόρισε στην 4η θέση και έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ