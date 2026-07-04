Παρακολουθήστε από τα «μάτια» του Λιούις Χάμιλτον τα πώς κατέκτησε τη sprint pole για τον Αγώνα Σπριντ στο Σίλβερστον.

Η μάχη για τη sprint pole στον Αγώνα Σπριντ του GP M. Βρετανίας αποδείχθηκε συναρπαστική, με έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να πρωταγωνιστεί. Η κυριαρχία της Mercedes-AMG δεν φάνηκε, με τον Λιούις Χάμιλτον να γράφει την ταχύτερη επίδοση στο τέλος του SQ3.

Ο Βρετανός οδηγός έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο στο τέλος και έδωσε μια τρομερή μάχη με τον Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Ferrari πάλεψε σκληρά για την pole και παρά το μικρό του λάθος στην τελευταία στροφή κατέκτησε την 1η θέση.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η pole position

Ο Χάμιλτον στο SQ3 είχε μία και μοναδική προσπάθεια για να πάρει τη sprint pole. Έως τότε είχε τον ταχύτερο γύρο στο FP1, στο SQ1 και στο SQ2 και ολοκλήρωσε το απόλυτο την Παρασκευή στο Σίλβερστον και τώρα κοιτάζει τη νίκη στο σπριντ.

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο το γύρο με τον οποίο ο Χάμιλτον σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο τέλος του SQ3.

Ο Αγώνας Σπριντ στο Gazzetta

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Μ. Βρετανίας είναι προγραμματισμένος για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.