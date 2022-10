Στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Εστεμπάν Οκόν της Alpine θα αγωνιστεί με ένα κράνος υπερήρωα, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

Όλοι μας σε μικρή ηλικία βλέπαμε στην τηλεόραση παιδικά καρτούν με υπερήρωες και είχαμε και τον αγαπημένο μας. Στην περίπτωση του Εστεμπάν Οκόν της Alpine, αυτός είναι ο Spiderman.

O Γάλλος οδηγός της Formula 1, επέλεξε το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ώστε να αγωνιστεί με κράνος βαμμένο στα χρώματα του «Ανθρώπου Αράχνη». Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκόν θα αγωνιστεί με κράνος το οποίο έχει συναισθηματική αξία για εκείνον. Στο Grand Prix Ιταλίας, έτρεξε με ένα που έφερε σχεδιασμό, ίδιο με του Μίκαελ Σουμάχερ από τα χρόνια του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στη Ferrari.

Με ανάρτησή του στα social media, o Οκόν έγραψε: «Όταν είσαι στη χώρα των υπερηρώων… Ένας φόρος τιμής στον αγαπημένο μου».

Μάλιστα, στην Alpine εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό και έκαναν αναπαράσταση του πολύ γνωστού meme, με τους τρεις Spidermen να δείχνει ο ένας τον άλλο.

Ο Οκόν δεν είναι ο μοναδικός ο οποίος επέλεξε το Grand Prix ΗΠΑ για να αγωνιστεί με σπέσιαλ κράνος. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, διατήρησε τον αγαπημένο του σχεδιασμό, όμως φέρει τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Show and tell in Texas 🇺🇸 Talking through an Austin-inspired lid with @Max33Verstappen 🤠 pic.twitter.com/GFwnhffXAB October 21, 2022

Ο Σαρλ Λεκλέρ από τη μεριά του, θα έχει ένα κράνος με... άρωμα μπάρμπεκιου.

Το «μπλου τζιν» θα φορεθεί αρκετά στο Grand Prix ΗΠΑ, με τον Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo να έχει για μία ακόμη φορά εφέτος ειδικό κράνος.

Τουλάχιστον εντυπωσιακό μπορεί να χαρακτηριστεί το κράνος του Λανς Στρολ, με τον Καναδό να ξεφεύγει από το κλασικό πράσινο.

Ειδικό χρωματισμό έχει για το Grand Prix ΗΠΑ και ο teammate του, Σεμπάστιαν Φέτελ ​​​​​​.

Το κράνος του Μικ Σουμάχερ για τον αγώνα στο Τέξας, είναι αφιερωμένο στην αδερφή του, Τζίνα.

Τελευταίος, σπέσιαλ σχέδιο για τον αγώνα της Formula 1 στο Circuit of the Americas έχει και ο Πιέρ Γκασλί.