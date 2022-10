Η βρετανική ομάδα παρουσίασε ένα special livery για τις εκδηλώσεις στο περιθώριο του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ένα εντυπωσιακό χρωματικό σχεδιασμό παρουσίασε η Williams F1, ενόψει του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που διεξάγεται το προσεχές Σαββατοκύριακο στο Circuit of the Americas.

Η ιστορική ομάδα που πλέον είναι… αμερικανικών συμφερόντων αφού ανήκει στην επενδυτική εταιρεία Dorilton Capital, δραστηριοποιείται έντονα εκτός πίστας, κάνοντας πολλή δουλειά στον τομέα του marketing.

Stars and stripes 🇺🇸 Introducing our Austin pop-up livery! 🤩 #WeAreWilliams #USGP pic.twitter.com/NdPxiWSRPo

Υπό αυτό το πλαίσιο, στο περιθώριο κάποιων εκ των φετινών Grand Prix, δημιούργησε pop-up δραστηριότητες, σε ξεχωριστούς χώρους στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, στο Μοντρεάλ του Καναδά, στο Λονδίνο της Αγγλίας, στη Σιγκαπούρη και τώρα, στο Όστιν.

The moment @NicholasLatifi met @Williams_F1_USA, who explains the story behind his new tattoo 👀🙌#WeAreWilliams #USGP pic.twitter.com/iGFwa1rjZL