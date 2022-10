Η επιστροφή της F1 στο Τέξας αναμένεται να αποτελέσει μία σημαντική πρόκληση για ομάδες και οδηγούς, λόγω των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν το αγωνιστικό τριήμερο.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για το Grand Prix ΗΠΑ, τον 19ο αγώνα της στο 2022. Στο παρελθόν έχουμε δει εντυπωσιακούς αγώνες στο Circuit of the Americas, ενώ αρκετά αγωνιστικά τριήμερα έχουν επηρεαστεί από βροχή. Η διαδρομή βρίσκεται στο Όστιν του Τέξας, μία περιοχή όπου οι υψηλές θερμοκρασίες είναι σύνηθες φαινόμενο, ενώ ο καιρός παίζει συνήθως τα δικά του παιχνίδια.

Η πρόγνωση για το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο κάνει λόγο για μηδαμινή πιθανότητα βροχής. Οι ηλιόλουστες συνθήκες θα έχουν ως αποτέλεσμα θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου, κάτι το οποίο θα δυσκολέψει ομάδες και οδηγούς.

Το Circuit of the Americas είναι μία πίστα που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τα ελαστικά, κάτι το οποίο αναμένεται να ανακατέψει τις στρατηγικές. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία πίστας ξεπερνά τους 55 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και τρία pit-stop ως επιλογή των ομάδων.

Αυτό όμως που ανησυχεί περισσότερο τις ομάδες δεν είναι οι θερμοκρασίες, αλλά οι ισχυροί άνεμοι. Το Σάββατο και την Κυριακή, η ένταση του ανέμου αναμένεται να φτάσει ακόμη και ταχύτητες της τάξεως των 60 χλμ/ώρα, κάτι που ισοδυναμεί με 7 μποφόρ.

Τα μονοθέσια της Formula 1 είναι πολύ ευαίσθητα στον άνεμο και στις ελεύθερες δοκιμές οι ομάδες πρέπει να κάνουν εξαιρετική δουλειά, ώστε να βρουν το κατάλληλο στήσιμο. Παράλληλα, στα εργοστάσιά τους, οι οδηγοί εξέλιξης θα είναι όλη μέρα στους προσομοιωτές, για να βοηθήσουν την ομάδα στην πίστα.

Παρά το γεγονός πως δεν προβλέπεται η εμφάνιση της βροχής, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι, αναμένεται να μετατρέψουν το Grand Prix ΗΠΑ σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη φετινή χρονιά.

