Η αγωνιστική δράση στηv F1 μεταφέρεται στην Άγρια Δύση με τον αγώνα στο Τέξας και αναμένεται να προσφέρει ακόμη μία συναρπαστική μάχη.

Έπειτα από έναν άκρως περιπετειώδη αγώνα στην Ιαπωνία, όπου ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για δεύτερη φορά στην καριέρα του, η Formula 1 ετοιμάζεται να αλλάξει ήπειρο για μία ακόμη φορά και μεταφέρεται στο Τέξας. Το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Grand Prix ΗΠΑ στο Circuit of the Americas (COTA), σε έναν αγώνα όπου η Red Bull Racing μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κατασκευαστών.

Το 19ο Grand Prix της φετινής σεζόν προμηνύεται συναρπαστικό, σε μία πίστα την οποία λατρεύουν οι οδηγοί. To COTA το είδαμε για πρώτη φορά στο καλεντάρι το 2012. Έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 στροφές. Τα τρία χρονομετρημένα σέκτορ διαθέτουν το καθένα ξεχωριστό χαρακτήρα και δίνουν επιπλέον πρόκληση σε οδηγούς, ομάδες και μονοθέσια. Τελευταίος νικητής ήταν ο Φερστάπεν το 2021 ενώ το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ με χρόνο 1:36,169.

It's Kimi's birthday! 🎂



Join us in celebrating the Iceman's special day, by looking back on another special day... his last epic win in F1! ⏪#USGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/7CVymh1Z0T