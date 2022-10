Στη Haas δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Αυστραλός να ενταχθεί στο δυναμικό της to 2023 , όμως θα πρέπει να το επιθυμεί και ο ίδιος.

Μόλις δύο κενές θέσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί το grid της Formula 1 για το 2023. Οι ομάδες που δεν έχουν ανακοινώσει το τελικό τους lineup είναι οι Haas και Williams, και δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που διεκδικούν αυτές τις θέσεις.

Η μεγάλη έκπληξη της φετινής Silly Season είναι το γεγονός πως ο Ντάνιελ Ρικάρντο θα αποχωρήσει από τη McLaren. Ο Αυστραλός θέλει να μείνει ένα χρόνο εκτός ώστε να επιστρέψει το 2024, με ορισμένους όπως ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Τζένσον Μπάτον, να βρίσκουν κακή αυτήν την ιδέα. Ο Ρικάρντο είχε συνδεθεί με τη Haas πριν από μερικές εβδομάδες, όμως δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως αποκαλύπτει ο επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας, Γκίντερ Στάινερ, στο Associated Press, θα ήταν διατεθειμένος να συζητήσει με τον Ρικάρντο για μία πιθανή συνεργασία, αν ο Αυστραλός τον προσεγγίσει: «Αν τον ενδιαφέρουμε, δεν νρέπεται να με καλέσει. Δεν πρόκειται να τον κυνηγήσω. Θέλω να αποφασίσει τι θέλει να κάνει για τον εαυτό του, πριν κάποιος του πει το οτιδήποτε. Πιστεύω πως είναι ένας πολύ καλός οδηγός και δεν ξέρω πώς βρέθηκε στην κατάσταση που είναι τώρα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει στον εαυτό του και να αποφασίσει το τι θέλει να κάνει. Για εμάς ο Ρικάρντο θα ήταν μια μεγάλη προσθήκη. Είναι ένας νικητής Grand Prix και τώρα δεν έχει δουλειά. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν μπορεί να αποδώσει τώρα. Είναι στο χέρι του να το ανακαλύψει».

Το μέλλον του Μικ Σουμάχερ στη Haas είναι «στον αέρα», με τον ιδιοκτήτη της, Τζιν Χάας να ασκεί έντονη κριτική στον Γερμανό, όμως τονίζει πως οι ελπίδες του να παραμείνει στην ομάδα είναι μεγάλες: «Ο Μικ έχει μέλλον μπροστά του πιστεύω αλλά, ξέρετε μας, έχει κοστίσει μια περιουσία και έχει διαλύσει πολλά μονοθέσια που αυτό μας κοστίζει επίσης πολλά χρήματα που απλά δεν έχουμε. Θέλουμε τον Μικ να μας φέρει βαθμούς και προσπαθούμε να του δώσουμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται να δούμε τι μπορεί να κάνει. Αν θέλει να μείνει μαζί μας, πρέπει να αποδείξει πως μπορεί να σκοράρει βαθμούς. Αυτό περιμένουμε».

Μόλις τέσσερα Grand Prix και έναν Αγώνα Σπριντ έχει στη διάθεσή του ο Σουμάχερ ώστε να αποδείξει πως αξίζει μία θέση στο δυναμικό της Haas και το 2023. Από την άλλη, ο Ρικάρντο όλα δείχνουν πως θα αναλάβει ρόλο αναπληρωματικού οδηγού στη Mercedes-AMG την επόμενη χρονιά.

