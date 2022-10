Φέτος όλοι πήραν τους τίτλους χωρίς να οδηγούν!

Οι πρωταθλητές της F1, F2, F3, της Βρετανικής F4 αλλά και η πρωταθλήτρια του W Series είχαν ένα απίστευτο κοινό στοιχείο!

Η έκφραση κλισέ θέλει «τα πρωταθλήματα να κρίνονται στην πίστα». Όμως ειδικά φέτος, οι θεσμοί που είδαμε οδηγούς να κατακτούν τίτλους βλέποντας την καρό σημαία ήταν -όσο παράξενο κι αν ακούγεται- λίγοι!

Τα περισσότερα σημαντικά πρωταθλήματα αγώνων πίστας παγκοσμίως, έχουν ήδη κριθεί. Κι από αυτά, μόνο ένα είχε πρωταθλητή που το γιόρτασε όπως έπρεπε!

Ο Στόφελ Φαντούρν είναι ίσως ο μοναδικός πρωταθλητής που πανηγύρισε με το που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στον τελευταίο αγώνα της σεζόν 2021-2022 της Formula E, που έγινε στους δρόμους της Σεούλ στη Νότια Κορέα.







Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος του πρώην οδηγού της Formula 1, με την επιτυχία του οποίου η Mercedes-EQ αποχαιρέτησε με στιλ το πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων. Μάλιστα κατέκτησε και τον τίτλο στους κατασκευαστές.

Το μπάχαλο μετά τον τερματισμό στο Grand Prix Ιαπωνίας, θα το θυμόμαστε για χρόνια. Ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε μία επιβλητική εμφάνιση στη μουσκεμένη Σουζούκα όμως περνώντας τη γραμμή του τερματισμού, δεν ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής.





Μάλιστα, ακόμα και μετά την ετυμηγορία εξπρές από τους αγωνοδίκες που επέβαλλαν ποινή 5 δευτερολέπτων στον Σαρλ Λεκλέρ ρίχνοντάς τον τρίτο, πάλι ο Ολλανδός δεν πίστευε πως έχει κατακτήσει τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του. Ούτε η ομάδα του, ούτε καν ο οργανισμός F1. Το ήξερε μόνο η FIA, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να μη πανηγυρίζει στο φινάλε – όπως θα άρμοζε στην κατάκτηση του τίτλου.

Η τρίτη σεζόν ήταν και η τυχερή για τον Φελίπε Ντρούγκοβιτς. Ο Βραζιλιάνος κατέκτησε τον πολυπόθητο τίτλο από τον αγώνα Sprint της Μόντσα, παρότι είχαμε ακόμα μπροστά τον Feature αγώνα αλλά και τις δύο μάχες που θα γίνουν στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο.





Ποια ήταν η λεπτομέρεια; Πως ο 22χρονος οδηγός της MP Motorsport είχε εγκαταλείψει από τον αγώνα και παρακολουθούσε τη δράση από τα pit του «Ναού της Ταχύτητας».

Κι εδώ όλα κρίθηκαν στη Μόντσα, στο πλαίσιο του ένατου γύρου της σεζόν. Η σύγκρουση των Κους Μαϊνι και Μπραντ Μπεναβίδες κατά τη διάρκεια του Feature αγώνα, προκάλεσε ζημιά στις μπαριέρες της πίστας. Αυτό έφερε καθεστώς κόκκινης σημαίας αλλά καθώς δεν υπήρχε αρκετός χρόνος, ο αγώνας δεν άρχισε ξανά.

