Formula E: Νικητής ο Μορτάρα, πρωταθλητής ο Φαντούρν (vid)

Ο Βέλγος κατέκτησε τον τίτλο της σεζόν 2021/2022, με τη Mercedes-EQ πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές!

Ο Στόφελ Φαντούρν (Mercedes-EQ) αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula E για την αγωνιστική σεζόν 2021/2022, σφραγίζοντας τον τίτλο χάρη στη δεύτερη θέση στο δέκατο-έκτο ePrix, που έγινε στους δρόμους της Σεούλ.

Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, με το σύνηθες πια μπλέξιμο στην εκκίνηση. Ο Βέλγος απέφυγε το χάος και με τον Μιτς Έβανς (Jaguar TCS Racing) να είναι ο μόνος που θα μπορούσε να του κλέψει τον τίτλο αλλά που την κρίσιμη στιγμή, δεν μπόρεσε να του χαλάσει τα σχέδια.

Going green on the streets of Seoul 🤩⚡️



Take a look at the Round 16 race start ⤵️



🇰🇷 2022 Hana Bank #SeoulEPrix pic.twitter.com/yMASLLdVtB