Ο οδηγός της Alpine F1 ήταν αυτός που μετέφερε το πολυπόθητο τρόπαιο στο Théâtre du Châtelet, στο Παρίσι.

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας είχε φέτος ακόμη πιο έντονο το… γαλλικό στοιχείο. Όχι μόνο γιατί νικητής ήταν ο Καρίμ Μπενζεμά (για πρώτη φορά το βραβείο πήγε σε Γάλλο ποδοσφαιριστή μετά το 1998 και τον Ζινεντίν Ζιντάν) αλλά και διότι στην τελετή είχε συμμετοχή η Alpine.

Η σπορ μάρκα του Renault Group αποτελεί συνεργάτη των διοργανωτών και στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε να μεταφέρει το τρόπαιο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη στο χώρο της εκδήλωσης, το Théâtre du Châtelet του Παρισιού.

Και μάλιστα με… άκρως εντυπωσιακό τρόπο. Η Χρυσή Μπάλα τοποθετήθηκε σε ειδική βάση σε μονοθέσιο βαμμένο στα χρώματα της Alpine F1. Στο τιμόνι ήταν ο 26χρονος Γάλλος οδηγός Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος πανηγύρισε τη βράβευση του συμπατριώτη του, Καρίμ Μπενζεμά.

