Φερστάπεν: «Μα δεν είμαι πρωταθλητής, είστε σίγουροι;» (vid)

Η απορία του Ολλανδού αποτυπώνει πλήρως τη σύγχυση που επικράτησε στο τέλος του Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία.

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ξανά ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1. Ωστόσο, το φινάλε του Grand Prix της Ιαπωνίας ήταν τόσο μπερδεμένο που ούτε κι ο ίδιος δεν ήξερε αν τελικά έχει πάρει τον τίτλο.

Μέσα στα μόλις 10 δευτερόλεπτα του παρακάτω video, αποτυπώνεται πλήρως η σύγχυση που επικράτησε στη Σουζούκα. Για τα media, ακόμα και για την ίδια την F1, δεν ήταν πρωταθλητής. Ούτε καν όταν ανακοινώθηκε η ποινή του Σαρλ Λεκλέρ. Δεν είχε μπει καν σχετική δημοσίευση στα social media του σπορ που συνήθως... "πυροβολούν" επί τόπου!

Ήταν όμως για την FIA, έτσι παρά το αρχικό μπέρδεμα, στις δηλώσεις βγαίνοντας από το μονοθέσιο, όταν ο Ολλανδός βρέθηκε στην αίθουσα αναμονής για το βάθρο, είχε μία συνομιλία με εκπρόσωπο της διοργάνωσης που… τα λέει όλα.

Max not knowing if he's world champion will always be funny 💀 pic.twitter.com/yxtkCgU471