Ο πρώην οδηγός της Formula 1, έχει αφήσει τις πίστες και έχει ξεκινήσει νέα καριέρα στις ειδικές διαδρομές!

Μπορεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ να έχει ήδη κριθεί και ο Κάλε Ροβάνπερα να έγινε ο νεότερος κάτοχος του τίτλου στην ιστορία του θεσμού, όμως η σεζόν του 2022 δεν έχει ακόμα τελειώσει.

Αυτή την εβδομάδα έχουμε επιστροφή στη δράση, με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Καταλονίας-Ισπανίας ενώ στις 10-13 Νοεμβρίου, έχουμε τον δέκατο-τρίτο και τελευταίο γύρο της τρέχουσας σεζόν – το Ράλλυ Ιαπωνίας.

Όπως γνωστοποιήθηκε, στη μάχη της Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου θα έχουμε 38 συμμετοχές και σε αυτές συναντάμε ένα όνομα που σίγουρα τραβάει το ενδιαφέρον!

Ο λόγος για τον πρώην οδηγό του μαγικού κόσμου της Formula 1, Χέικι Κοβαλάινεν, που έχει πλέον στραφεί στα ράλλυ κι αυτή θα είναι η παρθενική εμφάνισή του σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Ο Φινλανδός που τον περασμένο μήνα κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιαπωνίας οδηγώντας ένα Škoda Fabia R5, θα κάνει ντεμπούτο στο WRC! Θα έχει συνοδηγό την Σάε Κιταγκάβα, που βρίσκεται στο πλευρό του από το 2016.

Japanese Rally Champions 2022 😊 Thank you Rally Team AICELLO for an enjoyable season & @kitagawa_sae for giving me directions. Couple of more events to go, we'll enjoy them flat out! #Rally #FabiaR5 pic.twitter.com/pvBuHYpwnY