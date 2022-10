Ο νικητής του αγώνα στην Αυστραλία δεν ξέχασε την ομάδα του, που αποχωρεί από το MotoGP.

Όπως είναι γνωστό, η Suzuki στο τέλος του 2022 θα αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Αυτή η απόφαση προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, καθώς το ιαπωνικό εργοστάσιο είχε μία πολύ ανταγωνιστική μοτοσικλέτα, την GSX-RR, μια πολύ δεμένη αγωνιστική ομάδα και ένα εξίσου καλό δίδυμο αναβατών, τους Τζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς.

Ο Ρινς μάλιστα στο Phillip Island έκανε έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του μέχρι τώρα και πήρε μια μεγάλη νίκη, που πιθανότατα θα είναι η τελευταία της Suzuki σε αυτό το πέρασμά της από το MotoGP.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Άλεξ Ρινς αφιέρωσε αυτήν τη νίκη στην αγωνιστική ομάδα της Suzuki, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούσαμε απλώς να αποχωρήσουμε έτσι. Αφιερωμένη (σ.σ. Η νίκη) σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν, βοήθησαν ή υποστήριξαν τη Suzuki όλα τα χρόνια και ποτέ δεν έχασαν την πίστη τους. Μένουν μόνο δύο αγώνες μέχρι να τελειώσει το όνειρο αλλά αυτές οι αναμνήσεις θα μείνουν για πάντα».

We HAD to do it! 💪🏻 We couldn’t just LEAVE 🤷🏼‍♂️ …Dedicated to all of the people that has worked in, helped or supported Suzuki through the years and never lose their faith. Only 2 races to end the dream but these memories will last forever 💙#AustralianGP #MotoGP #Suzuki #42ins pic.twitter.com/I4GFL3YNYi