H ιαπωνική φίρμα ήρθε σε συμφωνία με τηv Dorna ώστε να ολοκληρώσει την εμπλοκή της στο MotoGP στα τέλη του 2022.

Λίγες ώρες μετά το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ, γνωστοποιήθηκε η επιθυμία της Suzuki να αποχωρήσει από το MotoGP. H είδηση αυτή προκάλεσε σοκ στα paddock, καθώς η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε ξαφνικά το ότι δεν θέλει να συνεχίσει την εμπλοκή της στο πρωτάθλημα.

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Dorna, η οποία προειδοποίησε τη Suzuki πως δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της, αν θα φύγει ή όχι από το MotoGP. Έπειτα όμως από δύο μήνες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, οι δύο πλευρές βρήκαν μία κοινή λύση και η Suzuki, θα αποχωρήσει έπειτα από 7 συνεχόμενα χρόνια από την επιστροφή της.

Σε ανακοίνωσή της, η ιαπωνική φίρμα επισημοποίησε την αποχώρησή της από το MotoGP και το πρωτάθλημα αντοχής μοτοσικλετών, μέσω του προέδρου της, Τοσιχίρο Σουζούκι: «Η Suzuki αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στο MotoGP και το EWC, λόγω της ανάγκης να στραφούν οι πόροι προς τις προσπάθειες για καλύτερη βιωσιμότητα. Η απόφαση αυτή σημαίνει πως θα ξεκινήσουμε μία νέα πρόκληση δημιουργώντας μία νέα επιχείρηση μοτοσικλέτας, ανακατευθύνοντας τις τεχνολογικές ικανότητες και το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε καλλιεργήσει μέσω των αγωνιστικών δραστηριοτήτων στις μοτοσικλέτες για τη διερεύνηση άλλων διαδρομών για μια βιώσιμη κοινωνία. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους θαυμαστές μας, τους αναβάτες και όλους τους φορείς που ενώθηκαν μαζί μας και μας υποστήριξαν με ενθουσιασμό από το στάδιο ανάπτυξης, από τότε που επιστρέψαμε στο MotoGP».

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία που είχε υπογράψει η Suzuki στις αρχές του 2022 με την Dorna, για την παραμονή της στο MotoGP μέχρι και 2026. Επιπλέον άφησε ξαφνικά δίχως αγωνιστική θέση τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2020, Ζοάν Μιρ και τον Άλεξ Ρινς.

Ωστόσο οι δύο αναβάτες αναμένεται να υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας με τη Honda, με τον έναν να μεταφέρεται στην εργοστασιακή ομάδα και τον άλλο στην LCR Honda από την επόμενη σεζόν. Η Suzuki στα 7 χρόνια από την επιστροφή της στο MotoGP κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα στο θεσμό μετά από 20 ολόκληρα χρόνια.

ENDING MOTOGP™ AND EWC FACTORY PARTICIPATION AT THE END OF THE 2022 SEASON



Suzuki Motor Corporation and Dorna have come to an agreement to terminate Suzuki’s participation in MotoGP at the end of the 2022 season: https://t.co/xnHwlWa5tk pic.twitter.com/eSLmLDNLMR