Το GP Αυστραλίας, ο 18ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP μπορεί να αποδειχτεί εκείνος που έκρινε τελικά το πρωτάθλημα αναβατών. Ο νικητής στο Philip Island ήταν ο Άλεξ Ρινς της Suzuki, έπειτα από έναν ιδιαίτερα συναρπαστικό και γεμάτο ανατροπές GP. Τρομερό αγώνα έκανε ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Repsol Honda, που πήρε τη 2η θέση, παλεύοντας για τη νίκη μέχρι την τελευταία στροφή και έδειξε ότι έχει επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο. Ωστόσο ο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati, που με την 3η θέση και σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha πήρε προβάδισμα 14 βαθμών στη βαθμολογία.

Εκκίνηση

Οι μοτοσικλέτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση του Phillip Island με την πίστα να είναι στεγνή αλλά να με τη βραδινή βροχή να έχει διώξει το λάστιχο που είχε στρωθεί τις προηγούμενες ημέρες και να έχει κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή των αναβατών.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Χόρχε Μαρτίν ξεκίνησε πολύ καλά και κράτησε την πρώτη θέση, μπροστά από τον Μαρκ Μάρκεθ. Πιο πίσω ο Φάμπιο Κουαρταραρό ξεκίνησε επίσης πολύ καλά και βρέθηκε πίσω τους, αλλά στις πρώτες στροφές τον πέρασαν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό και ο Πέκο Μπανάια για να τον ρίξουν ξανά στην 5η θέση. Ο Μπανάια ιδιαίτερα στο ξεκίνημα ήταν πολύ επιθετικός και πέρασε τον Εσπαργκαρό για να ανέβει 3ος.

Ο τοπικός ήρωας Τζακ Μίλερ μπορεί να ξεκίνησε από πολύ πίσω αλλά κέρδισε πολλές θέσεις για να φτάσει και να περάσει τους Κουαρταραρό και Εσπαργκαρό για να φτάσει μέχρι την 4η θέση.

Ένα λάθος που μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν κάτι σαν «ακίνητος στόχος» απέναντι στις παντοδύναμες Ducati. Όταν τον πέρασε και ο Λούκα Μαρίνι, ο Γάλλος της Yamaha άρχισε να πιέζει ακόμα περισσότερο για να πάρει πίσω τη χαμένη θέση αλλά εκεί ήρθε το λάθος. Ο Κουαρταραρό το παράκανε στο φρενάρισμα, βγήκε εκτός πίστας, στο γρασίδι, και επέστρεψε στην πίστα στην 22η θέση.

Πιο μπροστά, ο Μίλερ άρχισε να ασκεί πίεση στον Μπανάια, αλλά το δίδυμο της Ducati είχε να αντιμετωπίσει έναν απρόσμενο αντίπαλο. Ο Άλεξ Ρινς με τη Suzuki ήταν ταχύτατος και τους πέρασε και τους δύο για να ανέβει στην 3η θέση και να αρχίσει να πλησιάζει τους πλησιάζει τους πρωτοπόρους.

Μίλερ και Κουαρταραρό εκτός

Ο Άλεξ Μάρκεθ έκανε καλό αγώνα και έφτασε πίσω από τον Τζακ Μίλερ, αλλά ο Ισπανός έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος, που στοίχισε τον αγώνα στον Αυστραλό μέσα στον αγώνα της πατρίδας του. Ο Μάρκεθ έχασε το μπροστινό της μοτοσικλέτας του και «σκούπισε» τον Μίλερ, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν άδοξα και οι δύο.

💥 @alexmarquez73 TAKES OUT @jackmilleraus! 💥



Have a look at the TREMENDOUS clash that has left the Aussie out of his home GP! 💔 #AustralianGP 🇦🇺 | 🎥https://t.co/1CDGCKewtu https://t.co/PVvuC1EhjB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022

Στη μάχη της κορυφής, ο Χόρχε Μαρτίν εξακολουθούσε να προηγείται αλλά πλέον είχε πίσω του τον τρομερό Άλεξ Ρινς, που πέρασε και τον Μαρκ Μάρκεθ για να ανέβει στη 2η θέση. Ο Μπανάια ακολουθούσε από κοντά στην 4η θέση ενώ το γκρουπ των πρωτοπόρων περιλάμβανε ακόμα τους Μάρκο Μπεζέκι και Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορούσε από αυτόν τον καταστροφικό αγώνα και να επιστρέψει στις βαθμολογούμενες θέσεις, αλλά η Αυστραλία δεν του φέρθηκε καλά φέτος. Ο Γάλλος εγκατέλειψε άδοξα τον αγώνα έπειτα από μια πτώση και μαζί ίσως έχασε και τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα.

Blink and you missed it

Στους επόμενους γύρους επικράτησε μια φρενίτιδα στις εμπρός θέσεις, με τους αναβάτες να προσπερνούν ο ένας τον άλλο σχεδόν σε κάθε στροφή και τη σειρά να αλλαζει συνεχώς. Ο Χόρχε Μαρτίν ύστερα από ένα λάθος από πρώτος βρέθηκε 5ος, ο Ρινς πέρασε για λίγο στην πρωτοπορία, προτού να τον περάσει ο Μπανάια και να ανέβει αυτός πρώτος. Ο Μάρκεθ πέρασε τον Ρινς για τη 2η θέση αλλά ο αναβάτης της Suzuki ξαναπέρασε δεύτερος.

Πιο πίσω ο Μαρτίν έδινε μάχη με τον Μπεζέκι και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό προσπαθούσε να διατηρήσει την επαφή του με αυτό το γκρουπ ενώ σταδιακά πλησίαζαν οι Ζοάν Ζαρκό και Ενέα Μπαστιανίνιμ που είχαν μείνει πολύ πίσω στους πρώτους γύρους.

FOUR TO GO! 🔄



This will go down as a classic! 🙌#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/13eXt0hZdH October 16, 2022

Ο Μαρτίν ανέβασε το ρυθμό του και επέστρεψε στις θέσεις του βάθρου, προσπερνώντας τον Μάρκεθ. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό όμως ακολουθούσε αντίθετη πορεία, καθώς είδε τον Μπεζέκι να τον περνάει. Ο Ιταλό ςτης VR46 μάλιστα εκμεταλλεύτηκε τη μάχη Μάρκεθ-Μαρτίν για να τους περάσει και τους δύο και να ανέβει εκείνος στην 3η θέση.

Παντοδύναμες Ducati

Ο Άλεξ Ρινς βρέθηκε ξανά για λίγο στην πτρώτη θέση, αλλά στο τέλος της ευθείας υπέκυψε στην ανώτερη ταχύτητα των Ducati και είδε να τον περνούν τόσο ο Πέκο Μπανάια όσο και ο Μάρκο Μπεζέκι. Έτσι, ο Μπανάια πήρε την πρωτοπορία και επιπλέον είχε πίσω του τον Μπεζέκι, ο οποίος ήξερε ότι δεν θα έκανε κάτι παρακινδυνευμένο για τον περάσει.

Πιο πίσω ο Ρινς και ο Μάρκεθ είχαν τη δική τους μάχη, διεκδικώντας την 3η θέση και είχαν αποσπαστεί λίγο από τους Μαρίνι και Μαρτίν. Εκείνος που ερχόταν με ταχύτητα ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι, που είναι πάντα δυνατός στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Τεράστιος Άλεξ Ρινς

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, ο Άλεξ Ρινς έκανε την κίνησή του και πέρασε στην πρώτη θέση, την οποία κράτησε μέχρι το τέλος και πήρε μια σπουδαία νίκη. Την ώρα που ο Ρινς προσπερνούσε τον Μπανάια, ο Μαρκ Μάρκεθ βρήκε την ευκαιρία και «χώθηκε» στην εσωτερική του Ιταλού για να ανέβει 2ος, θέση που κράτησε μέχρι την καρό σημαία. Ο Πέκο Μπανάια αρκέστηκε τελικά στην 3η θέση, που σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Κουαρταραρό τον έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, 14 βαθμούς μπροστά από τον Γάλλο.

Ήταν ένας τρομερός αγώνας για το δίδυμο της VR46 Ducati, με τον Μάρκο Μπεζέκι να τερματίζει στην 4η θέση και να παίρνει τον τίτλο του «Ρούκι της χρονιάς» και τον Λούκα Μαρίνι στην 6η θέση. Ανάμεσά τους, στην 5η θέση, τερμάτισε ο Ενέα Μπαστιανινι της Gresini Ducati. Ακολούθησαν οι Χόρχε Μαρτίν, Ζοάν Ζαρκό, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μπραντ Μπίντερ.

Επόμενος αγώνας, και προτελευταίος της φετινής σεζόν, σε μία εβδομάδα στη Μαλαισία.

