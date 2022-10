Τα συνεχιζόμενα προβλήματα μετέτρεψαν σε εφιάλτη τη φετινή σεζόν της Mercedes-AMG στην F1 αλλά πλέον η προσοχή έχει στραφεί στο 2023.

Έπειτα από 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών, η Mercedes-AMG, ήρθε φέτος αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη κατάσταση όπου δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσει νίκες. Η W13 E-Performance ήταν κατώτερη του ανταγωνισμού και στην αρχή του 2022 υπέφερε από το φαινόμενο του porpoising.

Μέχρι να λύσει το βασικό αυτό πρόβλημα, δεν είχαν αντιληφθεί πως υπήρχαν θεμελιώδη στοιχεία στην W13 που την έκαναν να υστερεί του ανταγωνισμού. Αυτό εξηγεί ο τεχνικός διευθυντής της Mercedes, Μάικ Έλιοτ, μιλώντας στο motorsport.com: «Τα προβλήματα που υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό του μονοθεσίου, δεν μπορούσαμε να τα δούμε λόγω των αναπηδήσεων. Το porpoising είχε κυριαρχήσει παντού. Όταν το ξεπεράσαμε όμως, στη Βαρκελώνη, όπου είχαμε ένα πακέτο που έκανε τη διαφορά, πιστέψαμε πως ήμασταν στη σωστή κατεύθυνση. Όμως στους επόμενους δύο αγώνες είχαμε μία ανώμαλη προσγείωση. Ας πούμε πως ανακαλύψαμε κι άλλα προβλήματα. Έκτοτε, φέραμε ορισμένες βελτιώσεις, όμως για να τα επιλύσουμε, θα χρειαστεί να περάσει ένας χειμώνας».

Στο πρώτο μισό της σεζόν, η Mercedes χρησιμοποίησε τον Λιούις Χάμιλτον σε πολλούς αγώνες ως «πειραματόζωο», να δοκιμάζει λύσεις για να εντοπίσουν το σωστό μονοπάτι στον τομέα της εξέλιξης. Και οι περιορισμοί που ισχύουν στις δοκιμές, δεν βοήθησαν.

«Έχουμε ελάχιστη ώρα για δοκιμές, διότι τις Παρασκευές υπάρχει μία ώρα δοκιμών το πρωί και μία ώρα δοκιμών το απόγευμα και μετά πρέπει να επικεντρωθείς στο υπόλοιπο τριήμερο. Αυτό χρειάζεται χρόνο για να το κατανοήσεις. Παράλληλα χρειάζεται να δούμε την προσέγγιση του εργοστασίου. Ανακαλύψαμε μετά το Μπακού πως έχουμε ακόμα ένα πρόβλημα. Αναλύσαμε δεδομένα, κάναμε προσομοιώσεις και είδαμε τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι αεροδυναμικής φύσεως και χρειάζεται χρόνος για να το επιλύσουμε», είπε ο Έλιοτ.

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν, η Mercedes δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη, με το καλύτερό της αποτέλεσμα να είναι το 2-3 σε Γαλλία και Ουγγαρία.

The content you’ve been asking for 😜 pic.twitter.com/gqzqRODWtn