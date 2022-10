Ο Λιούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε τους λόγους που θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα στην F1. Κανένας από αυτούς δεν έχει να κάνει με τον Μαξ Φερστάπεν.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα από το στρατόπεδο της Mercedes-AMG ακούμε συχνά δηλώσεις σχετικά με το πόσα ακόμα χρόνια θα μείνει ο Λιούις Χάμιλτον στη Formula 1. O 37χρονος Βρετανός ανέφερε πρόσφατα πως θέλει να μείνει για πάντα στη γερμανική ομάδα, ενώ το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος του 2023.

Αίσθηση προκάλεσε ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ο οποίος ανέφερε πως ο Χάμιλτον του είπε πως θέλει να αγωνίζεται για 5 ακόμα χρόνια. Το 2021 ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εκθρονίστηκε, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει τον τίτλο των οδηγών. Επίτευγμα που επανέλαβε φέτος.

Με δεδομένο πως θέλει να μείνει για αρκετά χρόνια ακόμα στο σπορ, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε από το Channel 4 αν αυτό έχει σχέση με τον Ολλανδό: «Λιγότερο απ’ όσο πιστεύετε. Είναι περισσότερο σχετικά με το πού βρίσκομαι γενικά στη ζωή μου. Σπουδαία πράγματα συμβαίνουν εκτός πίστας, έχω μεγάλη ελευθερία ώστε να κάνω πράγματα, χτίζω πολλά εκτός του σπορ και θα χρειαστεί αρκετή δουλειά. Το σπορ χρειάζεται επίσης αρκετή δουλειά και δεν μπορώ να σταματήσω τώρα, διότι έχω μόλις αρχίσει να βοηθάω στην αλλαγή πλεύσης και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοικτού για όλους. Πρέπει να μείνω για να βοηθήσω σε αυτό. Επίσης νιώθω πιο υγιής από ποτέ λόγω της διατροφής και της προετοιμασίας μου, ενώ επίσης λατρεύω τους αγώνες. Αγωνίζομαι από τότε που με θυμάμαι, από τα 5 μου και δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Αν είμαι στην κατάλληλη φυσική κατάσταση και μπορώ να συγκεντρωθώ στο σπορ, γιατί να σταματήσω; Μπορώ επίσης να κάνω πράγματα που θέλω παράλληλα».

Η Mercedes το 2022 διανύει τη χειρότερη σεζόν της από το 2011, αλλά αυτό δεν δείχνει να πτοεί τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Σε περίπτωση που παραμείνει ακόμη 5 σεζόν, τότε μπορεί να ξεπεράσει τα 400 Grand Prix στην καριέρα του, κάτι το οποίο μπορεί να πετύχει και ο Φερνάντο Αλόνσο. Βέβαια απώτερος στόχος του Βρετανού είναι να κατακτήσει τουλάχιστον έναν ακόμη παγκόσμιο τίτλο.

