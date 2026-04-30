Μετά την ακύρωση των αγώνων στη Μέση Ανατολή, η ιστορική βρετανική πίστα δηλώνει έτοιμη να φιλοξενήσει και δεύτερο Grand Prix μέσα στη χρονιά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της πίστας του Σίλβερστον, Στιούαρτ Πρινγκλ, επιβεβαίωσε ότι η πίστα είναι έτοιμη να «γεμίσει» το κενό που δημιουργήθηκε μετά τη ματαίωση των αγώνων της Formula 1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. «Έχουμε κάνει την προσφορά μας», δήλωσε στο Sky News. «Το κάναμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου βοηθήσαμε τη Formula 1. Αν κάτι τέτοιο θα βοηθούσε την κατάσταση τώρα, φυσικά και θα το κάνουμε». Παρά τις πρακτικές δυσκολίες, ο Πρινγκλ τόνισε ότι όλα μπορούν να διευθετηθούν σε μια κατάσταση κρίσης, υπενθυμίζοντας την ικανότητα της πίστας να κινείται γρήγορα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Σίλβερστον προσφέρεται να στηρίξει τη διοργάνωση σε δύσκολες στιγμές. Το 2020, λόγω των περιορισμών της COVID-19, η πίστα φιλοξένησε δύο συνεχόμενους αγώνες: το Βρετανικό Grand Prix και το Grand Prix της 70ής Επετείου. Η εμπειρία εκείνης της περιόδου αποτελεί τον «οδηγό» για τη σημερινή πρόταση, αν και οι συνθήκες είναι διαφορετικές, καθώς η F1 προσπαθεί να διαχειριστεί ένα ιδιαίτερα πιεσμένο πρόγραμμα.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Formula 1 εμφανίζεται επιφυλακτική, κάνοντας λόγο για «πονοκεφάλους και πολυπλοκότητα» στον επανασχεδιασμό του προγράμματος. Ο Λίαμ Πάρκερ, επικεφαλής εταιρικών σχέσεων της F1, σημείωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι δυναμική και μεταβάλλεται καθημερινά, καθιστώντας πρόωρη οποιαδήποτε οριστική απόφαση για το αν οι αγώνες αυτοί θα χαθούν οριστικά για το 2026 ή αν θα βρεθεί άλλη λύση.