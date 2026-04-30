Tολμηρή επιστροφή για ένα χρώμα που έλειπε έξι χρόνια από το grid, με μια εντυπωσιακή αποκάλυψη πάνω από τα νερά του Μαϊάμι.

Το Grand Prix του Μαϊάμι φημίζεται για την εκκεντρικότητά του και η Racing Bulls φρόντισε να δώσει το σύνθημα πριν καν ξεκινήσουν οι ελεύθερες δοκιμές. Η ομάδα της Φαέντσα παρουσίασε μια ειδική, κατακίτρινη εμφάνιση για τη VCARB03, επαναφέροντας το έντονο χρώμα στη Formula 1 για πρώτη φορά μετά το 2020 (τελευταία χρονιά της Renault πριν γίνει Alpine). Η σχεδίαση είναι εμπνευσμένη από το ενεργειακό ποτό Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, με το μονοθέσιο να κοσμείται από μοτίβα εσπεριδοειδούς που παραπέμπουν στο φρούτο sudachi.

Ένα ιστορικό χρώμα επιστρέφει στην πίστα

Για τους παλαιότερους φίλους του σπορ, το κίτρινο χρώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εμβληματική Jordan των τελών της δεκαετίας του '90, αλλά και τη Minardi (τον «πρόγονο» της Racing Bulls) που αγωνίστηκε με παρόμοια χρώματα το 2000. Αυτή η κίνηση δεν είναι μόνο μια αισθητική παρέμβαση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της ομάδας. Παρά τις αναβολές των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, η Racing Bulls έχει ήδη παρουσιάσει δύο ειδικές εμφανίσεις στους τέσσερις αγώνες που έχουν διεξαχθεί φέτος, δείχνοντας τη διάθεσή της για δημιουργικότητα.

Αποκάλυψη με backflip και jet ski

Η παρουσίαση της νέας εμφάνισης δεν θα μπορούσε να είναι συμβατική. Στο «Kiki On The River» του Μαϊάμι, ο αθλητής του wakeboard Guenther Oka πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό backflip πάνω από το μονοθέσιο, τραβώντας το κάλυμμα την ώρα που βρισκόταν στον αέρα. Οι οδηγοί της ομάδας, Liam Lawson και Arvid Lindblad, έφτασαν στο σημείο οδηγώντας jet ski, ενισχύοντας το lifestyle προφίλ που η ομάδα θέλει να προβάλει στον συγκεκριμένο αγώνα.