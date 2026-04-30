Η FIA εισάγει μια σειρά από τροποποιήσεις στους κανονισμούς, ανταποκρινόμενη στους κινδύνους που ενέχει η οδήγηση των σύγχρονων μονοθεσίων Formula 1 σε βρεγμένη πίστα. Η βασικότερη αλλαγή αφορά την πλήρη απαγόρευση της χρήσης του boost button -το οποίο προσφέρει έως και 350 kW επιπλέον ισχύος- όταν επικρατούν συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Σύμφωνα με τον νέο τεχνικό κανονισμό, η λειτουργία αυτή «θα αναστέλλεται και δεν επιτρέπεται». Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν θα έχουν στη διάθεσή τους την επιπλέον δύναμη που βοηθά στις προσπεράσεις στο στεγνό, με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να περιορίζεται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες χαρτογραφήσεις του κινητήρα.

Περιορισμοί στην ενεργή αεροδυναμική

Εκτός από τη διαχείριση της ισχύος, η FIA αυστηροποιεί και τους κανόνες που αφορούν την ενεργή αεροδυναμική των μονοθεσίων (straightline mode). Σε συνθήκες βροχής, θα επιτρέπεται πλέον μόνο η «μερική ενεργοποίηση» των κινητών μερών του αμαξώματος στις προκαθορισμένες ζώνες ενεργοποίησης χαμηλής πρόσφυσης.

Τα μέτρα αυτά έρχονται να προστεθούν σε αλλαγές που είχαν ήδη ανακοινωθεί, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας στις ηλεκτρικές κουβέρτες για τα ενδιάμεσα ελαστικά και η επιβολή ορίων στη μέγιστη αποδέσμευση ενέργειας από την μπαταρία μέσω συγκεκριμένων καμπυλών ισχύος.

Ο καιρός στο Μαϊάμι

Η χρονική στιγμή της επικύρωσης αυτών των κανονισμών από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δεν είναι τυχαία, καθώς το Grand Prix του Μαϊάμι βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή πιθανότητα έντονων καιρικών φαινομένων. Οι τρέχουσες προγνώσεις για την Κυριακή κάνουν λόγο για 75% πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η κατάσταση στο Μαϊάμι περιπλέκεται περαιτέρω λόγω των αυστηρών τοπικών και εθνικών πρωτοκόλλων των ΗΠΑ για τους κεραυνούς. Οι οδηγίες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) είναι σαφείς: σε περίπτωση καταιγίδας, οι διοργανωτές οφείλουν να εξετάσουν την ακύρωση ή την αναβολή της δραστηριότητας, ειδικά εάν ακούγεται βροντή, φαίνονται αστραπές ή ακόμη και αν ο ουρανός δείχνει απειλητικός.