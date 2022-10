Απολαύστε την επική κόντρα στο Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία, που κρίθηκε στο φώτο-φίνις!

Το Grand Prix της Ιαπωνίας ήταν άκρως επεισοδιακό – ειδικά στο φινάλε του όπου επικράτησε απόλυτη σύγχυση σχετικά με το αν η νίκη του Μαξ Φερστάπεν ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει τον δεύτερο Παγκόσμιο Τίτλο στην καριέρα του στη Formula 1.

Τελικά η ποινή που έλαβε ο Σαρλ Λεκλέρ, σε συνδυασμό με το γεγονός πως απονεμήθηκαν κανονικά βαθμοί στον νικητή, έχρισαν τον Ολλανδό πρωταθλητή και εύλογα, η προσοχή είχε στραφεί εκεί. Και τηλεοπτικά.

After hours in the pouring rain, Suzuka's fans got to see two legends cross the line separated by just 0.011s on Sunday 🤯



🎥 x @Tomo__moto_ #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nT5sbKf7ke — Formula 1 (@F1) October 10, 2022

Όμως λίγο πιο πίσω, είχαμε μία συγκλονιστική μονομαχία, ανάμεσα σε δύο σπουδαίους οδηγούς. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ που αγωνιζόταν για τελευταία φορά στην αγαπημένη του Σουζούκα και ο αειθαλής Φερνάντο Αλόνσο, βρέθηκαν να διεκδικούν την έκτη θέση. Ο Ισπανός είχε βάλε νέο σετ ελαστικών πέντε γύρους νωρίτερα και είχε κολλήσει πίσω από τον Γερμανό που δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει στην άκρη.

Τα τελευταία 500 μέτρα της κόντρας της αποτέλεσαν ωδή στο motorsport, μαχόμενοι ρόδα με ρόδα, στριμώχτηκαν στο chicane, κι έπειτα, κάρφωσαν το δεξί πόδι στο πάτωμα στο sprint από το apex της τελευταίας στροφής μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Με τους αρχιμηχανικούς τους να τους εμψυχώνουν, ο Τιμ Ράιτ τον οδηγό της Aston Martin και ο Κάρελ Λοος τον οδηγό της Alpine.

Seb ⚔️ Fernando



Look how close it was at the finish 🤯#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/MnNqGLxkEm — Formula 1 (@F1) October 10, 2022

Το πέσιμο της καρό σημαίας βρήκε τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον κάτοχο δύο τίτλων, σε μία κόντρα που δεν μπορείς να χορτάσεις με ένα μόνο video!

Αξίζει να σημειωθεί πως καθώς ο 35χρονος Φέτελ αποχωρεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν που διανύουμε, ο 41 ετών Αλόνσο είναι αυτός που θα τον διαδεχθεί στο ρόλο του ηγέτη της Aston Martin F1.

If you think I’m done bringing footages of this .. you’re definitely wrong ✌🏻😂pic.twitter.com/eKRsDTZAAv — out of context Sebastian Vettel (@ocsebvettel) October 10, 2022

Φωτογραφίες: 900esu2/Twitter