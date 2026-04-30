Μετά από πέντε εβδομάδες σιωπής, η Formula 1 επιστρέφει στη δράση με ένα απαιτητικό Sprint format και την πρόβλεψη για καταιγίδες να απειλεί τον αγώνα της Κυριακής.

Η επιστροφή της Formula 1 στη δράση μετά από μια «αναγκαστική» ανάπαυλα πέντε εβδομάδων αναμένεται να είναι κάθε άλλο παρά ήρεμη. Το Grand Prix του Μαϊάμι, που αποτελεί τον επόμενο σταθμό του παγκόσμιου πρωταθλήματος, προμηνύεται επεισοδιακό, με τον καιρό να ετοιμάζεται να παίξει τον ρόλο του απόλυτου ρυθμιστή την ημέρα του αγώνα.

Η μακρά αποχή από τις πίστες, αποτέλεσμα της ματαίωσης των αγώνων στο Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή του Ιράν, έχει αυξήσει την πίεση σε ομάδες και οδηγούς. Το Μαϊάμι έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να προσφέρει θεαματικούς αγώνες όταν οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται, και οι τρέχουσες προβλέψεις δείχνουν ότι το φετινό Grand Prix δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Νέοι κανονισμοί, Sprint format και διευρυμένες δοκιμές

Πέρα από τον καιρό, οι ομάδες έχουν να διαχειριστούν και το ιδιαίτερο πρόγραμμα του τριημέρου, καθώς ο αγώνας περιλαμβάνει και Sprint. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μόνο μία περίοδος ελεύθερων δοκιμών για τη ρύθμιση των μονοθεσίων, η οποία όμως, λόγω των αλλαγών στους κανονισμούς επεκτάθηκε από τα 60 στα 90 λεπτά.

Για την Παρασκευή και το Σάββατο, οι συνθήκες αναμένονται σχετικά σταθερές, αν και οι υψηλές θερμοκρασίες και ο άνεμος θα αποτελέσουν πρόκληση. Την Παρασκευή, ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 28°C και 31°C, με ριπές ανέμου που μπορεί να φτάσουν τα 18 μίλια την ώρα. Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32°C για τις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο άνεμος θα ενισχυθεί περαιτέρω, απαιτώντας από τους οδηγούς απόλυτη προσήλωση στον έλεγχο του μονοθεσίου.

Η απειλή της καταιγίδας την Κυριακή και ο κίνδυνος κόκκινης σημαίας

Η μεγάλη ανατροπή αναμένεται την Κυριακή, όπου η πιθανότητα βροχής αγγίζει πλέον το 88%, με το 53% των προβλέψεων να κάνει λόγο για καταιγίδες. Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται η νομοθεσία των ΗΠΑ: αντίθετα με άλλες χώρες, ο νόμος επιβάλλει τη διακοπή μεγάλων δημόσιων εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους εάν πλησιάζει καταιγίδα με κίνδυνο κεραυνών.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως με κόκκινη σημαία, όχι απαραίτητα λόγω πλημμυρισμένης πίστας, αλλά γιατί το ιατρικό ελικόπτερο απαγορεύεται να πετάξει υπό αυτές τις συνθήκες. Επιπλέον, κρίνεται επικίνδυνο για τους θεατές στις κερκίδες, οι οποίοι θα κληθούν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους για να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Αν ο αγώνας διακοπεί λόγω κεραυνών, ισχύει ένας ειδικός κανόνας που εφαρμόζεται μόνο στους τρεις αγώνες επί αμερικανικού εδάφους (Μαϊάμι, Όστιν, Λας Βέγκας). Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν τα μονοθεσία μέσα στα γκαράζ τους και να εργαστούν σε αυτά κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας, αντί να παραμένουν στον εξωτερικό χώρο του pit lane.

Εκτός από τους κεραυνούς, οι ομάδες θα πρέπει να προσαρμοστούν και σε μια απότομη αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου κατά 180 μοίρες την Κυριακή, καθώς και σε πτώση της θερμοκρασίας στους 28°C. Αυτός ο συνδυασμός νομικών περιορισμών, αλλαγής ανέμου και περιορισμένων δεδομένων από τις δοκιμές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν εντελώς απρόβλεπτο αγώνα, που μπορεί να κριθεί περισσότερο στα ραντάρ του καιρού παρά στην άσφαλτο.