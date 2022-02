Mε την επιστροφή του ground effect επέστρεψε και το «ξεχασμένο» φαινόμενο του «porpoising» στα νέα μονοθέσια.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2022 στη Βαρκελώνη. Μετά από συνολικά τρεις ημέρες δοκιμών, και 24 «καθαρές» ώρες ατην πίστα, τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes. Κατά τη διάρκειά των δοκιμών, οι ομάδες προσπαθούσαν να κατανοήσουν τα νέα τους μονοθέσια και παράλληλα να συλλέξουν δεδομένα για τη λειτουργία τους.

Όμως στις τρεις πρώτες ημέρες δοκιμών όλες οι ομάδες αντιμετώπισαν ένα κοινό πρόβλημα: το «porpoising». Το φαινόμενο αυτό έκανε την εμφάνισή του μετά από 40 χρόνια, καθώς μονοθέσια νέας γενιάς χρησιμοποιούν το ground effect για την παραγωγή της κάθετης δύναμης

Ο όρος «porpoising» είναι αεροδυναμικής φύσεως και δεν έχει ελληνική μετάφραση. Η ονομασία του φαινομένου χρησιμοποιείται για να χαρακτηριστεί η κίνηση που κάνουν τα δελφίνια στο νερό ή τα πλοία όταν πηγαίνουν πάνω κάτω στα κύματα σε περίπτωση θαλασσοταραχής.

Παρά τις ατελείωτες ώρες στα συστήματα προσομοίωσης, οι ομάδες δεν μπόρεσαν να προβλέψουν πως το «porpoising» θα είναι τόσο έντονο στην πίστα. Το φαινόμενο δημιουργείται όταν το μονοθέσιο κινείται με πολλά χιλιόμετρα στο τέλος των ευθειών και η κάθετη δύναμη τα ωθεί στο να αναπηδούν με βίαιο και συνεχόμενο τρόπο, σαν να περνούν από συνεχόμενα σαμαράκια.

Από το 2022 οι τεχνικοί κανονισμοί κάνουν τα μονοθέσια να στηρίζονται κατά μεγάλο βαθμό στην παραγωγή κάθετης δύναμης από το πάτωμά τους χάρη στο ground effect. Όταν το μονοθέσιο κινείται με πολύ υψηλές ταχύτητες, η κάθετη δύναμη που παράγεται από το πάτωμα του μονοθεσίου, το σπρώχνει προς το έδαφος λόγω της μεγαλύτερης και ταχύτερης ροής αέρα. Όταν το πάτωγμ πλησιάσει πολύ -ή ακουμπήσει στιγμιαία- στο έδαφος, δημιουργείται αποκόλληση της ροής αέρα ή το λεγόμενο «stalling». Ως αποτέλεσμα η αεροδυναμικά παραγόμενη κάθετη δύναμη μειώνεται απότομα και αυτόματα όλο το μονοθέσιο κινείται προς τα πάνω.

Όταν το μονοθέσιο ανασηκώνεται, το πάτωμα αρχίζει να παράγει και πάλι την απαραίτητη κάθετη δύναμη που το σπρώχνει προς το έδαφος. Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος και κάνει το μονοθέσιο να αναπηδά στις ευθείες, όπως βλέπουμε στο πολύ χαρακτηριστικό παρακάτω βίντεο.

