Ο Μικ Σουμάχερ είχε άλλη μία άσχημη έξοδο, αυτή τη φορά στα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία.

Με το αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Ιαπωνία ο Μικ Σουμάχερ, που κατέστρεψε το μονοθέσιο της Haas κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στην χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.

Ή καλύτερα, αμέσως μετά το τέλος της, πράγμα που προκάλεσε εκνευρισμό στις τάξεις της Αμερικανικής ομάδας, αφού χρειάστηκε να αλλάξουν όλο το σασί, με αποτέλεσμα να χάσει και τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Σουζούκα.

Ο Γερμανός οδηγός είχε μόλις ολοκληρώσει το FP1 – και μάλιστα τα είχε πάει πολύ καλά. Παρά τη βροχή, έκανε 10 γύρους και σημείωσε τον έβδομο καλύτερο χρόνο στη διαδικασία.

Μετά το πέρας της, έκανε δοκιμαστική εκκίνηση όπως οι περισσότεροι αντίπαλοί του και ξεκίνησε το γύρο επιστροφής στο pit lane. Μάλιστα, ο αρχιμηχανικός του, Γκάρι Κάνον, του είπε μέσω team radio να είναι προσεκτικός.

Ωστόσο ο Σουμάχερ έχασε τον έλεγχο στη στροφή Ντάνλοπ με τον τρόπο που θα δείτε στο παρακάτω video...

Mick Schumacher found the barrier on his way back to the pits at the end of FP1 😣#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/rvsZWOlCoM