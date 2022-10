O Φερνάντο Αλόνσο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Σουζούκα.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Ιαπωνίας για τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο FP1 για λογαριασμό της Alpine. O Ισπανός με τα ενδιάμεσα ελαστικά σημείωσε το 1:42,248 και σημείωσε το χρόνο αυτό, με περίπου 20 λεπτά να απομένουν στη διαδικασία. Πίσω του ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Η βροχή έπεφτε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στα τελευταία 15 λεπτά εντάθηκε σημαντικά, κάτι που διέκοψε την αγωνιστική δράση. Είδαμε όμως όλους τους οδηγούς να κάνουν περάσματα και με τις δύο γόμες ελαστικών για βρόχινες συνθήκες.

Πολύ καλή επίδοση είχε ο Κέβιν Μάγκνουσεν με τη Haas, o οποίος ήταν στην 5η θέση, ενώ ο teammate του, Μικ Σουμάχερ, ήταν 7ος. Ανάμεσά τους βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος επέλεξε να μην κάνει πολλούς γύρους στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

There's no place like home 🏡



Plenty of spray as Yuki hits the track ☔️#JapaneseGP #F1 @yukitsunoda07 pic.twitter.com/8lWJtIqK3V — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

Παρουσία εντός της πρώτης 10άδας είχαν επίσης οι Λάντο Νόρις της McLaren, Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo και ο νικητής του Grand Prix Σιγκαπούρης, Σέρχιο Πέρεζ. Ελάχιστα περάσματα είδαμε από τους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG και τον Σεμπάστιαν Φέτελ.

Looks like Seb and Yuki are in the grandstand for FP1 😆#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/3twYsMB3WX — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

Δεν έλλειψαν βέβαια και τα απρόοπτα, με τους Λατίφι, Λεκλέρ και Ρικάρντο να βγαίνουν εκτός πίστας, δίχως όμως να προκαλούν κάποια ζημιά στα μονοθέσιά τους. Τη στιγμή που συμπληρώθηκαν τα 60 λεπτά, είχαμε οδηγούς στην πίστα ώστε να κάνουν δοκιμαστικές εκκινήσεις στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ενώ ο Σουμάχερ επέστρεψε στο γκαράζ, πάτησε πάνω σε μία λακούβα με νερό, έχασε τον έλεγχο στη στροφή και προκάλεσε σημαντική ζημιά στο μονοθέσιό του.

Schumacher slides off at the end of the session



He was on his way back to the pit lane but crashed into the barriers #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/y8p1xfhcay — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

Το FP2 είναι προγραμματισμένο για τις 9:00πμ ώρα Ελλάδος. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν ίδιες, όμως το Σάββατο θα βελτιωθούν αισθητά, με το FP3 και τις κατατακτήριες να διεξάγονται υπό στεγνές συνθήκες.

Αποτελέσματα FP1

Φωτογραφίες: Alpine