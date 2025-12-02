Η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε την ημερομηνία που θα δούμε το μονοθέσιο με το οποίο θα ριχτεί στη μάχη στην επόμενη γενιά της Formula 1.

Η Aston Martin έγινε η πρώτη ομάδα της Formula 1 που ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία αποκάλυψης του μονοθεσίου της για το 2026. H ομάδα του Σίλβερστον επιβεβαίωσε πως η νέα AMR26 θα παρουσιαστεί στις 9 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση ήρθε με ένα σύντομο, χαρακτηριστικό μήνυμα στα social media: «Η AMR26 έρχεται», στέλνοντας το πρώτο ισχυρό σήμα εκκίνησης στη νέα εποχή της Formula 1.

Η πρώτη πραγματική παρουσίαση

Η Aston Martin γίνεται έτσι η πρώτη ομάδα που δεσμεύεται ημερολογιακά ενόψει των δραστικών τεχνικών αλλαγών του 2026. Red Bull και Racing Bulls έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις στις ΗΠΑ στις 15 Ιανουαρίου, αλλά θα παρουσιάσουν μόνο τις νέες εμφανίσεις τους και όχι τα πραγματικά μονοθέσια.

Η AMR26 θα βρίσκεται ήδη στα τελικά στάδια εξέλιξής της πριν από την επίσημη παρουσίαση, καθώς θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο ιδιωτικό χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης, 26–30 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, η ομάδα θα μεταβεί στο Μπαχρέιν για τις δύο φάσεις των χειμερινών δοκιμών (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου), με Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να ξεκινούν την πιο κρίσιμη προετοιμασία της Aston Martin.

Κρίσιμη χρονιά για την επένδυση Στρολ

Για τον Λόρενς Στρολ, το 2026 είναι μια χρονιά που εμπεριέχει το μεγαλύτερο τεστ της πενταετούς επενδυτικής του στρατηγικής. Παρά τις νέες εγκαταστάσεις, το τεράστιο τεχνικό προσωπικό και την επιθετική στελέχωση, η Aston Martin βρίσκεται σε τροχιά για να τερματίσει έβδομη στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών το 2025, μια απόδοση που δεν αντανακλά το μέγεθος της επένδυσης.

Παρότι δεν υπάρχουν απομακρύνσεις, η αλλαγή στην κορυφή συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Μετά τους Μάικ Κρακ και Άντι Κάουελ, τα ηνία περνά πλέον ο Άντριαν Νιούι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική κατεύθυνση σε μια στιγμή όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλότερες από ποτέ.

Ο Νιούι γίνεται έτσι ο τρίτος επικεφαλής της ομάδας μέσα σε έναν χρόνο, θέτοντας νέο κέντρο βάρους στην προσπάθεια της Aston Martin να επιστρέψει στην κορυφή και να αξιοποιήσει τη ριζικά νέα πλατφόρμα κανονισμών.



