Πολύ ακριβά θα κοστίσει σύγκρουση που είχε ο Γερμανός οδηγός στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο στην πίστα της Τζέντα σημαδεύτηκαν από το σοβαρό ατύχημα του Μικ Σουμάχερ της Haas που προσέκρουσε βίαια στον τοίχο στην έξοδο της στροφής 10. Όπως έγινε γνωστό από ειδικό αισθητήρα μέτρησης πάνω στη VF-22 του, ασκήθηκαν συνολικά 33G στο νεαρό Γερμανό. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που χρειάστηκε να περάσουν 57 λεπτά μέχρι να συνεχιστεί η διαδικασία.

Ο οδηγός της Haas μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο, από όπου πήρε σύντομα εξιτήριο. Παρά το γεγονός πως ήταν σε θέση να αγωνιστεί την Κυριακή, η ομάδα του επέλεξε να αποσύρει το μονοθέσιο από το να συμμετάσχει στον αγώνα. Μάλιστα έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλο τον κόσμο της Formula 1 πως είναι καλά.

Μάλιστα στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν νέα βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι θεατές από τις κερκίδες, που δείχνουν το ατύχημα από μία άλλη οπτική γωνία.

Μετά το τέλος του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο επικεφαλής της Haas, Γκούντερ Στάινερ, μίλησε για τη ζημιά που προκλήθηκε από το ατύχημα του Σουμάχερ. «Ευτυχώς το σασί δεν φαίνεται να έχει σπάσει. Το πλαϊνό μέρος έχει υποστεί ζημιά, αλλά μπορούμε να την επισκευάσουμε. Φυσικά πρέπει να κάνουμε ένα γενικό έλεγχο στο σασί, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι τόσο άσχημο όσο φαίνεται. Από τη Ferrari μου είπαν πως ο κινητήρας είναι εντάξει και η μπαταρία επίσης. Όλα τα υπόλοιπα έχουν διαλυθεί».

Τα μονοθέσια της Formula 1 κοστίζουν πολλά εκατομμύρια ευρώ και όπως είναι λογικό ο λογαριασμός επισκευών που έφτασε στα χέρια του Στάινερ, του προκάλεσε... έντονο πονοκέφαλο. «Το κόστος των επισκευών είναι πολύ μεγάλο. Οι αναρτήσεις διαλύθηκαν, εκτός από την εμπρός αριστερά όπου κάτι έχει απομείνει. Το αμάξωμα έχει διαλυθεί, όπως επίσης και τα ψυγεία, οπότε μπορώ να πω πως η ζημιά είναι μεταξύ μισού και ενός εκατομμυρίου δολαρίων».

