Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Άντριαν Σούτιλ, συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί στη Γερμανία, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Σε σοβαρό ποινικό αδίκημα φέρεται να έχει υποπέσει ο Άντριαν Σούτιλ. Ο Γερμανός πρώην οδηγός της Formula 1 συνελήφθη με κατηγορίες για απάτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής BILD.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Σούτιλ κρατείται προσωρινά σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, αφού συνελήφθη από το κρατικό εγκληματολογικό τμήμα της Στουτγάρδης και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή στο περιφερειακό δικαστήριο της πόλης. Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του.

«Διάφοροι χώροι ερευνήθηκαν σε συνεργασία με την Κρατική Εγκληματική Υπηρεσία της Βάδης-Βυρτεμβέργης», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας Στουτγάρδης μετά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στο Μονακό, την Ελβετία και το Sindelfingen (Βάδη-Βυρτεμβέργη).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ερευνητές υποπτεύονται τον Σούτιλ για «ιδιαίτερα επιβαρυντική από κοινού απάτη και από κοινού υπεξαίρεση».

Το «αμαρτωλό» παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φερμανός βρίσκεται αντιμέτωπος με τον νόμο. Ο 42χρονος είχε καταδικαστεί σε 18 μήνες με αναστολή και πρόστιμο 200.000 ευρώ για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε σε κλαμπ της Σαγκάης μετά το GP Κίνας του 2011. Το πρόστιμο είχε δωριστεί σε φιλανθρωπική οργάνωση που επέλεξε το δικαστήριο.

Ο Σούτιλ είχε χτυπήσει τον CEO της Genii Capital και ιδιοκτήτη της Lotus F1, Έρικ Λουξ, με σπασμένο ποτήρι σαμπάνιας, προκαλώντας του τραύμα στον λαιμό που χρειάστηκε 24 ράμματα. Ο Σούτιλ είχε απολογηθεί, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό ήταν ακούσιο. Αν και αρχικά άσκησε έφεση κατά της καταδίκης, την απέσυρε τον Μάρτιο του 2012.

Η καριέρα του Σούτιλ

Ο Σούτιλ αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 2007 έως το 2011 και ξανά το 2013-2014 με τις Spyker, Force India και Sauber. Σε 128 εκκινήσεις δεν κατέκτησε ποτέ βάθρο, αλλά συγκέντρωσε 124 βαθμούς και σημείωσε έναν ταχύτερο γύρο. Το 2015 διετέλεσε επίσης δοκιμαστής της Williams.

Έκτοτε συμμετείχε στο Ferrari Challenge Europe τις σεζόν 2022 και 2023 με την Grohm Motorsport.



