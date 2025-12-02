Τόσο η Red Bull Racing όσο και η Racing Bulls ανακοίνωσαν την οδηγική τους σύνθεση για το 2026, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές και έναν rookie.

Η Red Bull Racing ανακοίνωσε επίσημα πως ο Ίσακ Χατζάρ θα είναι ο νέος teammate του Μαξ Φερστάπεν από τη σεζόν 2026 στη Formula 1, αντικαθιστώντας τον Γιούκι Τσουνόντα.

Ο Χατζάρ προάγεται από τη Racing Bulls μετά από μία εντυπωσιακή rookie χρονιά, στην οποία κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στο Grand Prix Ολλανδίας. Ο 20χρονος τότε Γάλλος, δευτεραθλητής της Formula 2 το 2024, σημείωσε επίσης δύο έκτες θέσεις, και με έναν αγώνα για το τέλος της σεζόν είναι 10ος στη βαθμολογία οδηγών.

BREAKING: Isack Hadjar confirmed to race for Red Bull Racing in 2026#F1 pic.twitter.com/omYbbd90J1 — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

Ο Τσουνόντα στα «pits»

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο Τσουνόντα οδεύει προς μία σεζόν εκτός grid, μετά από πέντε χρόνια στη Formula 1, τέσσερα στη θυγατρική ομάδα και ένα στη Red Bull Rcing. Ο 25χρονος Ιάπωνας έχει σκοράρει μόλις 30 βαθμούς στο 2025 και βρίσκεται 15ος στη βαθμολογία.

Το 2026 ο Τσουνόντα θα παραμείνει στη Red Bull ως επίσημος δοκιμαστής και αναπληρωματικός.

ありがとう、ユウキ🫶



Thank you, Yuki, for your commitment and hard work this season. We’ll keep pushing for a strong weekend in Abu Dhabi and look forward to working with you as our Test and Reserve Driver for 2026. pic.twitter.com/ohQIRHLCDf December 2, 2025

Ο Χατζάρ στις πρώτες του δηλώσεις είπε: «Είμαι τόσο ευγνώμων στη Red Bull που μου δίνει την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο της Formula 1. Μετά από όλη τη δουλειά που έχω κάνει από τότε που μπήκα στο Junior Team, είναι μια τεράστια ανταμοιβή. Είχα πολλά πάνω και κάτω στην καριέρα μου, αλλά συνέχισαν να πιστεύουν σε μένα και να με στηρίζουν. Η χρονιά μου με τη Racing Bulls ήταν απλά απίθανη – έμαθα πολλά και πήρα το πρώτο μου βάθρο. Νιώθω πολύ πιο ολοκληρωμένος οδηγός και άνθρωπος χάρη στη στήριξη και την προετοιμασία της ομάδας. Νιώθω έτοιμος να πάω στη Red Bull και είμαι χαρούμενος και περήφανος που το βλέπουν κι εκείνοι έτσι. Είναι απίστευτο βήμα. Ανυπομονώ να δουλέψω με τους καλύτερους και να μάθω από τον Μαξ».

Ο Λίντμπλαντ στη Racing Bulls

Ο Λόσον παραμένει στη Racing Bulls καθώς το 2026 θα αποτελέσει την πρώτη του πλήρη σεζόν με την ομάδα, μετά τη σύντομη θητεία του στη Red Bull νωρίτερα φέτος. Συμπαίκτης του θα είναι ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Βρετανίας και προϊόν ταχείας προώθησης από το πρόγραμμα νέων οδηγών της Red Bull.

Ο 18χρονος βρίσκεται σε τροχιά κατάκτησης της έκτης θέσης στη rookie σεζόν του στη Formula 2 και έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο συμμετοχές σε FP1 για λογαριασμό της Red Bull.

BREAKING: Arvid Lindblad to race alongside Liam Lawson for Racing Bulls in 2026#F1 pic.twitter.com/0tls8mJfcV — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους στη Racing Bulls για την ευκαιρία. Από τότε που ξεκίνησα αυτή τη διαδρομή στα πέντε μου χρόνια, ο στόχος ήταν να φτάσω στη Formula 1, οπότε είναι μια πολύ περήφανη στιγμή. Είμαι ευγνώμων στο Red Bull Junior πρόγραμμα και στην προσωπική μου ομάδα για την καθοδήγηση και την πίστη τους. Τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς αυτούς. Το 2026 θα είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά και να ανταποκριθώ. Ανυπομονώ για όσα έρχονται», δήλωσε ο Λίντμπλαντ.

Ο Βρετανός με ρίζες από Σουηδία και Δανία είναι γεννημένος το 2007 και το 2026 θα είναι ο μοναδικός rookie του grid.

