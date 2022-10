Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έκλεισε τα 25 και το γιόρτασε στην πίστα της Σιγκαπούρης.

Γενέθλια στην πίστα έκανε ο Μαξ Φερστάπεν που στο περιθώριο της δράσης στην πίστα της Σιγκαπούρης όπου πραγματοποιείται ο δέκατος-έβδομος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, έσβησε κεράκια!

Ο Ολλανδός έκλεισε τα 25, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που μπορεί να το γιορτάσει ξανά, μιας και υπό προϋποθέσεις, την Κυριακή μπορεί να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Turning 2️⃣5️⃣ today 🎂 Happy birthday to our number ☝️ @Max33Verstappen 🥳 pic.twitter.com/uAZeLUuUKh

Οι μηχανικοί της Red Bull Racing έκαναν έκπληξη στον οδηγό τους και του τραγούδησαν το «happy birthday» μέσα στο γκαράζ. Ωστόσο, παρότι ο Μαξ είχε δύο τούρτες, αυτές φαίνεται πως έπεσαν «θύματα» των ορίων προϋπολογισμών που ισχύουν από πέρυσι και αποτελούν το θέμα συζήτησης στα paddock της Μαρίνα Μπέι.

1, 2, 3... 🎶 Bringing the birthday boy into the garage 🎂 pic.twitter.com/rDulaw1hgQ