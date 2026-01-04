Οι φίλοι της Formula 1 «βλέπουν» πολύ πιθανή μια επανάληψη του 2014 ενόψει των νέων κανονισμών.

Καθώς η Formula 1 ετοιμάζεται να μπει στη μεγαλύτερη αλλαγή κανονισμών της ιστορίας της, η Mercedes εμφανίζεται, στα μάτια των φιλάθλων, ως η ομάδα που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ανατρέψει την κυριαρχία της McLaren. Η σύγκριση με το 2014, όταν η Mercedes εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τη μετάβαση στους υβριδικούς V6 και κυριάρχησε για σχεδόν μία δεκαετία, επανέρχεται έντονα στο προσκήνιο.

Οι νέοι κανονισμοί που θα εφαρμοστούν το 2026 φέρνουν μικρότερα και ελαφρύτερα μονοθέσια, ενεργή αεροδυναμική με κινούμενες εμπρός και πίσω πτέρυγες, κατάργηση του DRS και μια ριζικά διαφορετική φιλοσοφία μονάδων ισχύος. Η ισχύς θα μοιράζεται ισόποσα μεταξύ κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικού συστήματος, με ενισχυμένο ρόλο του MGU-K και χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων. Πρόκειται για μια συνθήκη που ιστορικά ευνοεί ομάδες με ισχυρή τεχνολογική βάση και εμπειρία σε μεγάλες μεταβάσεις.

Το βλέπει ο κόσμος

Σε ψηφοφορία των αναγνωστών του racingnews365.com, η Mercedes συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 50% ως η ομάδα που θεωρείται πιο ικανή να εκθρονίσει τη McLaren. Πίσω της βρέθηκε η Red Bull, ενώ η Ferrari ακολούθησε σε μεγαλύτερη απόσταση. Η Aston Martin, πλέον υπό την καθοδήγηση του Άντριαν Νιούι, συγκέντρωσε επίσης σημαντικό ενδιαφέρον, χωρίς όμως να πείθει ακόμη ως άμεση απειλή.

Το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι τόσο η κατάταξη, όσο το συλλογικό ένστικτο του κοινού. Όπως και το 2014, έτσι και τώρα, πολλοί θεωρούν ότι μια ριζική αλλαγή στους κανονισμούς μπορεί να διαμορφώσει νέες ισορροπίες. Το αν η Mercedes μπορεί πράγματι να επαναλάβει εκείνη την ιστορική κυριαρχία ή αν η McLaren θα διαψεύσει τις προβλέψεις, είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που θα συνοδεύουν τη Formula 1 μέχρι την πρώτη εκκίνηση της νέας εποχής

