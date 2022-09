O Κάρλος Σάινθ κράτησε ψηλά τη σημαία της Ferrari στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Μαρίνα Μπέι.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Σιγκαπούρης, τον 17ο αγώνα της Formula 1 στο 2022, με τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP2. O Ισπανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε χρόνο 1:42,587 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Μάλιστα ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Σαρλ Λεκλέρ, κάτι το οποίο έφερε το 1-2 για την ιταλική ομάδα.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον ίδιο και τον Λιούις Χάμιλτον να μην έχουν καθαρά περάσματα στις προσομοιώσεις κατατακτηρίων. Προβλήματα στο στρατόπεδο της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να ολοκληρώνει μόλις δύο γρήγορους γύρους στη μία ώρα της δεύτερης περιόδου.

