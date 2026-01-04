Η αλλαγή στρατηγικής της Ford στα αυτοκίνητα δρόμου φέρνει αυξημένη εμπλοκή και στον θερμικό κινητήρα της Red Bull Powertrains.

Η συνεργασία της Ford με τη Red Bull Racing για τους κινητήρες της νέας εποχής της Formula 1 αποδεικνύεται πολύ πιο βαθιά από ό,τι είχε αρχικά παρουσιαστεί. Ενώ το αρχικό πλάνο προέβλεπε τη συμβολή της Ford κυρίως στα ηλεκτρικά μέρη της μονάδας ισχύος, στην πορεία το εύρος της συνεργασίας διευρύνθηκε ουσιαστικά, αγγίζοντας πλέον και τον θερμικό κινητήρα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Ford Performance, Μαρκ Ράσμπρουκ, η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με τη συνολική στρατηγική της εταιρείας στα αυτοκίνητα δρόμου. Η Ford δεν εγκαταλείπει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά συνεχίζει παράλληλα με υβριδικές και αμιγώς ηλεκτρικές λύσεις. Αυτό έκανε κρίσιμη τη συμμετοχή της και στο κομμάτι του V6 κινητήρα της Red Bull Powertrains, όχι μόνο σε επίπεδο τεχνογνωσίας, αλλά και σε πραγματική παραγωγή εξαρτημάτων.

Μεγαλύτερη συμμετοχή

Πλέον, σημαντικός αριθμός μηχανικών μερών του κινητήρα κατασκευάζεται καθημερινά στις εγκαταστάσεις της Ford στο Ντίαρμπορν των ΗΠΑ και αποστέλλεται στο Μίλτον Κινς. Η συμβολή αυτή δεν προέκυψε επειδή η Red Bull «δεν μπορούσε», αλλά επειδή, όπως εξηγείται, η στενή συνύπαρξη των ομάδων άνοιξε τον δρόμο για ουσιαστική ανταλλαγή γνώσης και πρακτικών λύσεων.

Για τη Ford, η Formula 1 λειτουργεί πλέον ως εργαστήριο υψηλής έντασης. Η εξέλιξη του θερμικού κινητήρα, η κατασκευή, ο ποιοτικός έλεγχος και η ακρίβεια παραγωγής ανεβάζουν το επίπεδο της εταιρείας σε τομείς που έχουν άμεση εφαρμογή στα αυτοκίνητα παραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για το software και τη βαθμονόμηση, τομέας στον οποίο η Ford θεωρεί ότι έχει συνεισφέρει καθοριστικά.

Η Ford βλέπει μέλλον στην F1

Αυτή η αυξημένη εμπλοκή κάνει και το μέλλον της Ford στη Formula 1 πιο ανοιχτό από ποτέ. Με τις συζητήσεις για τους κανονισμούς μετά το 2030 να έχουν ήδη ξεκινήσει και τα σενάρια να περιλαμβάνουν υβριδικούς V8 ή άλλες μορφές εξηλεκτρισμού, η αμερικανική εταιρεία δηλώνει έτοιμη να παραμείνει στο τραπέζι, αρκεί να υπάρχει τεχνολογική συνάφεια με τον κόσμο των αυτοκινήτων δρόμου.

Με απλά λόγια, η Ford δεν βλέπει τη συνεργασία με τη Red Bull ως ένα περιορισμένο project. Τη βλέπει ως μια επένδυση γνώσης και τεχνολογίας, με προοπτική που ξεπερνά έναν μόνο κύκλο κανονισμών. Και αυτό, στη Formula 1 του 2026 και μετά, είναι ίσως το πιο ουσιαστικό στοίχημα απ’ όλα.

