Οι ομάδες της F1 έκαναν ουσιαστικά ένα ταξίδι στο άγνωστο αφού είχαν να τρέξουν από το 2019 στη Μαρίνα Μπέι.

Η δράση στη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο του δέκατου-έβδομου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 ξεκίνησε με τη διεξαγωγή των δύο ωριαίων περιόδων ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Τους καλύτερους χρόνους έκαναν ο Λούις Χάμιλτον για λογαριασμό της Mercedes στο FP1 και ο Κάρλος Σάινθ για λογαριασμό της Ferrari στο FP2.



Οι δύο περίοδοι ήταν εξαιρετικής σημασίας στην προετοιμασία ενόψει των επίσημων διαδικασιών στο Grand Prix του μεγάλου λιμανιού της Ανατολής. Δεν είναι μόνο η πρώτη φορά που τρέχουν στη συγκεκριμένη, απαιτητική διαδρομή, τα νέας γενιάς μονοθέσια. Έχουμε και ελαστικά που δοκιμάζονται πρώτη φορά στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Και δεν είναι μόνο η μετάβαση στα ελαστικά 18 ιντσών – μη ξεχνάμε πως οι ομάδες αλλά και οι τεχνικοί της Pirelli, δεν έχουν πρόσφατα δεδομένα από τη Σιγκαπούρη. Λόγω της παγκόσμιας πανδημίας της Covid-19, η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει να τρέξει εκεί από το 2019!





Επίσης φέτος έχει στρωθεί νέα άσφαλτος, που δεν είναι η λεία άσφαλτος που συναντάμε συνήθως σε δημόσιους δρόμους, καθώς ελήφθη υπόψη η διεξαγωγή του Grand Prix. Το έργο αυτό ανέλαβε η

ιταλική εταιρεία Dromo.

Αναμένεται σημαντική βελτίωση κρατήματος της αγωνιστικής γραμμής παρότι δεν είναι προγραμματισμένοι πολλοί αγώνες υποστήριξης οι οποίοι βοηθούν να στρωθεί γόμα στο οδόστρωμα. Κι όπως ισχύει πάντα σε τέτοιες διαδρομές, υπάρχουν και παράγοντες όπως τα καπάκια των υπονόμων, που μπορεί να παίξουν το ρόλο τους.





Από την Pirelli έχουν επιλεγεί οι τρεις πιο μαλακές γόμες για τον αγώνα αυτό (τις βλέπουμε για πρώτη φορά μετά την Αυστρία): η P Zero λευκή/σκληρή είναι η C3, η P Zero κίτρινη/μέση είναι η C4 και η P Zero κόκκινη/μαλακή είναι η C5. Αυτές οι γόμες ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά ενός αγώνα στους δρόμους της Marina Bay και εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα μηχανικά παραγόμενης πρόσφυσης.

Ο αγώνας αρχίζει στις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδος) και διαρκεί σχεδόν δυο ώρες. Η θερμοκρασία οδοστρώματος παραμένει σχεδόν σταθερή, αλλά τα υψηλά επίπεδα υγρασίας θέτουν μια μεγάλη πρόκληση στη φυσική κατάσταση των οδηγών. Επιπλέον τόσο τα μονοθέσια όσο και ελαστικά υποφέρουν από θερμική καταπόνηση.



Ο Μάριο Ίζολα, αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, είπε: «Μας έλειψε η φαντασμαγορική νυχτερινή δράση στους δρόμους της Σιγκαπούρης. Καθώς τα ελαστικά 18 ιντσών έχουν τελείως διαφορετική γόμα και δομή από αυτά που χρησιμοποιούσαμε πριν τρία χρόνια – υπάρχει και νέα άσφαλτος φέτος – είναι σχεδόν σα καινούργιος αγώνας. Στη Σιγκαπούρη παίζει ρόλο η μεγιστοποίηση της ελκτικής πρόσφυσης στις αργές στροφές, όλες είναι αργές και οι 23! Επελέγησαν οι τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας για μεγιστοποίηση της ταχύτητας και της πρόσφυσης. Καθοριστική θα είναι η προφύλαξη των πίσω ελαστικών. Η νέα γενιά μονοθεσίων είναι υποστροφική, οπότε θα παίξει σημαντικό ρόλο η ισορροπία κρατήματος: Το εμπρός μέρος να κρατάει και το πίσω να μην γλιστράει, μειώνοντας έτσι το ρυθμό επιτάχυνσης».



Φωτογραφίες: Pirelli