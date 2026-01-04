Η FIA βλέπει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ως αρχικό σημείο διαφοροποίησης στη νέα εποχή, αλλά υπόσχεται μηχανισμούς σύγκλισης για να αποφευχθεί ένα νέο «2014».

Η FIA εκτιμά ότι στη Formula 1 του 2026 ο βασικός παράγοντας απόδοσης, τουλάχιστον στην αρχή, θα είναι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Με τους ολοκαίνουργιους κανονισμούς να αφορούν ταυτόχρονα κινητήρες, σασί και αεροδυναμική, το αρχικό άνοιγμα της ψαλίδας θεωρείται αναμενόμενο, χωρίς όμως –σύμφωνα με τη FIA– να οδηγήσει σε μακροχρόνια κυριαρχία όπως εκείνη της Mercedes μετά το 2014.

Ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, εξήγησε ότι ο κινητήρας θα είναι το πρώτο σημείο διαφοροποίησης: «Θα περίμενα αρχικά ο κινητήρας, και ειδικά ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, να είναι ο βασικός παράγοντας. Έχουμε νέους κατασκευαστές και νέους κανονισμούς, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρξουν διαφορές». Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν προβλεφθεί διαδικασίες ώστε οι ομάδες που υστερούν να μπορούν σταδιακά να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Μηχανισμοί σύγκλισης και φόβος για μεγάλα κενά

Κεντρικό ρόλο σε αυτό παίζει το σύστημα ADUO, μέσω του οποίου η FIA θα ελέγχει την απόδοση των κινητήρων κάθε έξι αγώνες. Κατασκευαστές που υπολείπονται έως 4% θα έχουν δικαίωμα επιπλέον αναβαθμίσεων, ώστε να περιορίζονται οι ακραίες ανισορροπίες. Όπως σημείωσε ο Τομπάζης, «πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση θα είναι προσωρινή».

Η FIA παραδέχεται ότι το grid του 2026 δεν θα είναι τόσο «σφιχτό» όσο του 2025, τουλάχιστον στην αρχή. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι ότι, μόλις οι λύσεις συγκλίνουν, η συνολική εικόνα θα είναι ακόμη πιο κοντινή από αυτήν του τρέχοντος κύκλου κανονισμών. «Η τελική σύγκλιση θα φέρει μικρότερες διαφορές απ’ όσες βλέπαμε μέχρι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όχι μόνο οι διαφορές, αλλά το θέαμα

Κλείνοντας, ο Νικόλας Τομπάζης θέλησε να βάλει τα πράγματα σε μια πιο ουσιαστική βάση, ξεκαθαρίζοντας ότι το θέαμα στη Formula 1 δεν κρίνεται απαραίτητα από τη διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο. «Αυτό που καθορίζει το πόσο “κλειστό” είναι ένα πρωτάθλημα δεν είναι η απόσταση από την κορυφή μέχρι την ουρά», σημείωσε. «Αν μία ή δύο ομάδες βρεθούν αρχικά σε δυσκολία, αυτό από μόνο του δεν καθορίζει το πόσο συναρπαστικό θα είναι ένα πρωτάθλημα».

Όπως εξήγησε, το πραγματικό ενδιαφέρον γεννιέται εκεί όπου κρίνονται οι βαθμοί και οι νίκες. «Συνήθως το θέαμα καθορίζεται από το πόσο κοντά βρίσκονται οι ομάδες στο πάνω μισό του grid, αυτές που μάχονται για βαθμούς και νίκες. Και εκεί πιστεύω ότι θα έχουμε ένα αρκετά συμπαγές και ανταγωνιστικό σύνολο». Ένα σχόλιο που δείχνει ότι, ακόμη κι αν το 2026 ξεκινήσει με διαφορές, η FIA ποντάρει σε μια μάχη κορυφής που θα κρατήσει το ενδιαφέρον ζωντανό.

