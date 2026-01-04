Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ απέρριψε κορυφαίο ρόλο στη Ferrari (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Μπορεί τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα του να τις έζησε ως οδηγός της Scuderia Ferrari, ωστόσο ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν ήθελε να αναλάβει τη διεύθυνσή της ιταλικής ομάδας. Αυτή μαζί με άλλες ιστορίες από το χώρο του motorsport θα μάθουμε στο ταξίδι μας στο παρελθον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1971, η FIA απέσυρε το Grand Prix Μεξικού από το καλεντάρι της F1, λόγω υπερβολικής προσέλευσης θεατών στον αγώνα του 1970. Ο αγώνας αυτός προσέλκυε μεγάλο και ατίθασο κοινό, ήδη από τις αρχές των ‘60s. Ωστόσο, το 1970 ξεπεράστηκαν τα όρια καθώς συγκεντρώθηκαν σχεδόν 200.000 θεατές, αριθμός εξωφρενικός για τα δεδομένα της εποχής. Όπως αναφέρουν οι περισσότερες πηγές, το ανεξέλεγκτο πλήθος δεν μπορούσε να περιοριστεί σε ασφαλή σημεία της πίστας. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, στις οποίες αρκετά άτομα συνωστίζονταν μπροστά από τις μπαριέρες, κάθονταν πολύ κοντά στην πίστα και περνούσαν τρέχοντας μέχρι και στην απέναντι πλευρά της. Η κατάσταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που υπήρξε η σκέψη ματαίωσης του αγώνα.

Τελικά, μετά από παροτρύνσεις οδηγών όπως ο Τζάκι Στιούαρτ και ο τοπικός ήρωας, Πέδρο Ροντρίγκεζ, το Grand Prix πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, η υπακοή των θεατών δεν κράτησε για πολύ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, αρκετοί πλησίασαν τις άκρες της αγωνιστικής διαδρομής. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι τραγικό. Νικητής του αγώνα ήταν ο Τζάκι Ιξ.

Παρόλο που τα γενικά επίπεδα στον τομέα της ασφάλειας ήταν χαμηλά εκείνη την εποχή, η FIA αντιλήφθηκε τον υψηλή επικινδυνότητα των συγκεκριμένων συνθηκών και αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τον αγώνα στο καλεντάρι του 1971. Το GP Μεξικού επέστρεψε το 1986, παραμένοντας στο πρόγραμμα για 7 χρόνια. Επέστρεψε ξανά το 2015 και έκτοτε έχει σταθερή θέση στο καλεντάρι της Formula 1, λαμβάνοντας συχνά πολλά εύσημα για την καλή οργάνωση και την ένθερμη ατμόσφαιρα.

Σαν σήμερα το 2002, η ομάδα της Jaguar παρουσίασε στις εγκαταστάσεις της στο Μίλτον Κινς την R3, με την οποία συμμετείχε στη Formula 1 εκείνη τη σεζόν. Οι έμπειροι Έντι Ιρβάιν και Πέδρο Ντε Λα Ρόσα διατηρήθηκαν ως οδηγικό δίδυμο αλλά η σεζόν αποδείχθηκε χειρότερη των προηγούμενων δύο. Ο Ιρβάιν κατέκτησε και τους 8 βαθμούς της Jaguar, ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν αξιοποιήθηκε μια σειρά αναβαθμίσεων στο μονοθέσιο που βελτίωσε ελάχιστα τη συνολική εικόνα. Η βελτιωμένη R3B οδήγησε τον Ιρβάιν στο δεύτερο και τελευταίο βάθρο στην ιστορία της Jaguar στην F1, με την τρίτη θέση στο GP Ιταλίας.

Σαν σήμερα το 2008, ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ζαν Τοντ, αποκάλυψε πως ο Μίκαελ Σουμάχερ αρνήθηκε να αναλάβει το ρόλο του αγωνιστικού διευθυντή της ομάδας. Συγκεκριμένα είπε: «Ήταν ο καλύτερος υποψήφιος για τη θέση, αλλά δεν τη δέχθηκε». Ο Σουμάχερ επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στη Formula 1 ως οδηγός της Mercedes.

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, η FIA ανακοίνωσε τη ματαίωση του Ράλλυ Ντακάρ λόγω φόβου για τρομοκρατικές ενέργειες στην περιοχή που θα πραγματοποιούνταν ο διάσημος αγώνας. Λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα ανήμερα των Χριστουγέννων, τέσσερις Γάλλοι τουρίστες είχαν δολοφονηθεί στη Μαυριτανία.

Φωτογραφίες: sergiorf97/X