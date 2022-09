Ένα παράξενο συμβάν έλαβε χώρα στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Μαρίνα Μπέι.

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Σιγκαπούρης για τον Πιερ Γκασλί. Ο Γάλλος επέστρεψε στα pit αλλά καθώς οι μηχανικοί του είχαν ανεβάσει την AT03 στους γρύλους και την έσπρωχναν προς το γκαράζ, ξέσπασε φωτιά.

Αυτό από μόνο του δεν είναι παράξενο – όμως αντίθετα, ήταν πολύ παράξενο το σημείο της AlphaTauri AT03 που φλεγόταν. Συγκεκριμένα, οι φλόγες έβγαιναν από το κομμάτι του ιταλικού μονοθεσίου, ακριβώς πίσω από την εισαγωγή αέρα στο roll hoop.

Μάλιστα, οι φλόγες ήταν αρχικά εμφανείς από την onboard κάμερα αν και ο δραματικός χαρακτήρας του συμβάντος αποκαλύφθηκε στην επόμενη λήψη. Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί...



A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2



The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S