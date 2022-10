Ο Χόρχε Μάρτιν ήταν ταχύτερος το πρωί του Σαββάτου, εκτός 10άδας ο Μάρκεθ και οι Aprilia.

Ο καιρός έκανε τη χάρη στους αναβάτες και στις ομάδες και η 3η περίοδος ελεύθερων δοκιμών του GP Ταϊλάνδης έγινε σε στεγνή πίστα. Και πάλι ήταν οι αναβάτες της Ducati που είχαν το πάνω χέρι, καθώς οι επτά από τους οκτώ βρέθηκαν μέσα στην πρώτη 10άδα.

Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Τζακ Μίλερ της εργοστασιακής ομάδας, ο οποίος μάλιστα είχε κα μια πτώση στο τέλος της περιόδου. Άλλες δύο Ducati ακολούθησαν, με τους Ζοάν Ζαρκό και Πέκο Μπανάια στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα, ωστόσο και οι δύο δεν βελτίωσαν τους χρόνους τους από χθες.

A role reversal for the @pramacracing boys! 🔄 Another 1-3 but this time it's @88jorgemartin that tops the session! 👏 #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/MvGkxA2RkU

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha ήταν 5ος, δουλεύοντας περισσότερο στον αγωνιστικό του ρυθμό. Το εντυπωσιακό με τον Γάλλο ήταν ότι έγραψε παρόμοιο χρόνο και με τη μεσαία και με τη μαλακή γόμα των ελαστικών της Michelin. Ο εντυπωσιακός στους τελευταίους αγώνες Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ ήταν 6ος, μπροστά από τον Άλεξ Ρινς της Suzuki. Άλλες τρεις Ducati, αυτές των Ενέα Μπαστιανίνι Μάρκο Μπετζέκι και Λούκα Μαρίνι συμπλήρωσαν τη 10άδα.

