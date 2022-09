Ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac ήταν ο ταχύτερος μετά τις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών στην πίστα Τσανγκ.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη εκ των τριών ημερών στο Grand Prix Ταϊλάνδης για τον Ζοάν Ζαρκό και την Pramac Racing. Ο Γάλλος ήταν ο ταχύτερος αναβάτης με χρόνο 1:30,281, περίπου μισό δευτερόλεπτο μακριά από το ρεκόρ της πίστας που φιλοξενεί τον 16ο αγώνα της σεζόν. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών είδαμε κίτρινες σημαίες να «χαλάνε» τις προσομοιώσεις κατατακτηρίων, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα οι ταχύτεροι γύροι αρκετών αναβατών να είναι από το FP1.

Στη 2η θέση ολοκλήρωσε ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος έκανε μία πολύ δυνατή επίδοση στο τέλος της διαδικασίας, μόλις 18 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ζαρκό. Πίσω του ήταν ο Χόρχε Μαρτίν, δείχνοντας τη δυναμική της Pramac Racing. Αυτό σημαίνει πως είχαμε τρεις μοτοσικλέτες της Ducati στις τρεις πρώτες θέσεις.

Great job @JohannZarco1 ! 👏 The Frenchman pips Ducati counterpart @PeccoBagnaia by 18 thousandths! ⚔️ #ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/YeTMe6hrCn

Οι Μαρκ Μάρκεθ, Φάμπιο Κουαρταραρό και Τζακ Μίλερ δεν βελτίωσαν τον πρωινό τους χρόνο στο FP2, όμως βρίσκονται μέσα στην πρώτη 10άδα. Εντός αυτής είδαμε τον Λούκα Μαρίνι της VR46, τον Μιγκέλ Ολιβέιρα της KTM και τον Φράνκο Μορμπιντέλι της Yamaha. Εντυπωσιακά μικρές είναι οι διαφορές στα χρονόμετρα μέχρι τώρα, με λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο να χωρίζει τους 10 πρώτους της κατάταξης .

Οι παραπάνω αναβάτες έχουν μέχρι στιγμής στα χέρια τους το απευθείας εισιτήριο για το Q2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Some impressive race pace coming in from @FabioQ20 😎



A good omen for Sunday, if it stays dry... 🤞#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/UltfOZ8Khr